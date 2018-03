Boten des Frühlings

Anzeige

Auch wenn es unendliche viele Varianten für eine abwechslungsreiche Grabgestaltung gibt, so ist seit einiger Zeit ein Trend zu klaren Formen und Strukturen zu beobachten. „Wir verwenden bodendeckende Pflanzen, um der Grabstätte eine optische Ruhe und Klarheit zu verleihen“, erklärt der Fachmann Bernd Otto. Zudem lässt der grüne Teppich, der so entsteht, kaum Wildkräuter durchkommen und erleichtert die Grabpflege. Ein besonders attraktiver Bodendecker, so findet Otto, sei die kleinblättrige grüne Kriechmispel, Cotoneaster „Evergreen“ mit botanischer Bezeichnung, die seit einiger Zeit von den Friedhofsgärtnern verstärkt gepflanzt wird. Die elliptischen Blätter bieten einen wunderschönen, dunklen Grünton, der im Mai und Juni durch ein Blütenmeer aus kleinen, weißen Blüten ergänzt wird. Im Spätsommer zieren dagegen rote Beeren das dunkle Grün und bieten so einen schönen Kontrast, der meist noch im Winter bewundert werden kann.

Ein Grab über Jahre ansprechend zu gestalten erfordert viel Einsatz. Vor allem nach einem langen Winter, gibt es einiges zu tun: „Der Winterschmuck und altes Laub müssen von der Grabfläche entfernt werden. Außerdem sollten der verkrustete Boden aufgelockert und eventuelle Senkschäden behoben werden“, erklärt Bernd Otto. Wer sich bei der Grabpflege und Grabgestaltung unsicher ist, sollte sich von Fachleuten unterstützen lassen. „Die badischen Friedhofsgärtner helfen nicht nur bei der Zusammenstellung der Frühjahrsbepflanzung, sondern übernehmen auch die komplette Grabpflege. Von der Säuberung der Grabfläche, über das Schneiden und Gießen, die jahreszeitlich wechselnde Gestaltung bis hin zum individuellen Grabschmuck.“ Entsprechende Vereinbarungen zur Dauergrabpflege können mit dem Friedhofsgärtner vor Ort je nach Bedarf abgeschlossen werden. GBF

