„Brillen sind vielfältig wie nie“

Die Auswahl bei den aktuellen Brillen-Kollektionen ist riesig. Das bestätigt auch Gabriela Recker von Augenmass Optic Design im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum. „Trotzdem ist nach wie vor das klassische Schwarz absolut im Trend“, erklärt sie weiter. Die Formen reichen dabei allerdings von klein und rund bis hin zu groß und ausladend.

„Was das Material betrifft, sehen wir in dieser Saison wieder etwas, was lange Zeit bei den Korrektionsbrillen eher selten vertreten war: Metall“, berichtet die Expertin in Sachen Brillen. Auch zeichnen sich einige Modelle durch filigrane Verzierungen rund um die Gläser aus. Zudem sind die Brillen immer häufiger verspiegelt. Das hat längst nicht nur ästhetische Gründe. Vor allem sportliche Brillen und Sonnenbrillen werden mit Verspiegelungen versehen. Denn diese bietet auch einen guten Schutz, da so das Licht reflektiert wird und nicht direkt ans Auge dringt.

50er Jahre kommen zurück

Auch die Cateye-Brille ist wieder da. Sie lässt sogleich Erinnerungen an Audrey Hepburn und die 50er und 60er Jahre wieder aufleben und sieht – vor allem mit kleinen Strass-Steinen verziert – einfach umwerfend aus. Man kann’s auch auf die Spitze treiben. Mit der Pointed Cateye-Brille beispielsweise. Der obere Rahmen der bekannten Brille in Katzenform läuft jetzt spitz zu. Dazu schmale Gläser, Farben, Materialien und Muster in allen Varianten. Für die moderne Powerfrau hat der futuristisch interpretierte Retro-Look das Zeug zum Aufsteiger des Jahres. Doch auch die Piloten-Brille gibt es im Frühling 2019 mit ihrer charakteristischen Form, die einfach nie aus der Mode zu kommen scheint.

Kurzum: „Die Brillen sind derzeit so vielfältig wie noch nie“, sagt auch Recker. Sie machen Lust auf das Ausprobieren verschiedener Modelle und Formen und verleihen so jedem Outfit das gewisse Etwas. kfgs/red/pr

