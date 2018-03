Brillen von Meisterhand

Anzeige

Auch bei der Leistungsschau des BDS Feudenheim ist Optik Siegert als Aussteller wieder mit dabei. Kompetenz, Qualität und Kundenservice – drei Attribute, mit denen sich das Team des Unternehmens einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat.

Optik Siegert präsentiert am Stand die neue Sonnenbrillenkollektion 2018 renommierter Hersteller. Und auch die beliebte eye:maxx-Kollektion (Fassungen mit Bügelwechselsystem) ist mit dabei. Dabei können Interessierte nach Herzenslust in der kompletten Kollektion stöbern. Alle Wechselbügel sind mit dem gleichen raffinierten Sicherheitsverschluss mit integriertem Federscharnier ausgestattet und garantieren einen einfachen Wechsel per Tastendruck sowie perfekten Halt auch nach häufigem Bügeltausch. Die Bügel passen an jede Fassung von eye:maxx, vorbeikommen und den neuesten Look passend Gestell aussuchen lohnt sich also auf alle Fälle.

Auch der Rodenstock DNEye® Scanner 2, das neueste Hightech-Gerät zur Brillenglasbestimmung, wird am Samstag ab 14 Uhr mit am Stand sein. Dieser misst nicht nur die Stärke des Kunden, sondern vermisst auch das Kundenauge selbst, vollautomatisch und hochpräzise auf Wunsch auch mit Augeninnendruck-Messung. Höchster Komfort und beste Verträglichkeit machen das Seherlebnis mit Brillengläsern der neuesten Generation perfekt – mit Zufriedenheitsgarantie. Das Besondere: Der Test ist für jeden Besucher der Leistungsschau kostenlos. Außerdem kann sich jeder Kunde ausführlich beraten lassen und in den Ausstellungsstücken stöbern.