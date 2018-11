Bummeln in entspannter Atmosphäre

Ladenburg.Ladenburg, die Stadt im Herzen der Metropolregion, ist eine alte, aber überaus lebendige und charmante Einkaufsstadt, was sich im vielfältigen Angebot der Einzelhändler widerspiegelt. Zur Weihnachtszeit haben einige Geschäfte an den Adventssamstagen länger geöffnet, um den Kunden und Weihnachtsmarktbesuchern die Möglichkeit zu bieten, entspannt und in vorweihnachtlicher Atmosphäre zu bummeln. Dabei halten die Geschäfte diverse Aktionen für die Besucher bereit: Ela’s Modeboutique bietet beispielsweise jeden Samstag Special-Events und unterschiedliche Weihnachtsangebote. Bei Juwelier Kielmayer kann man sich einen würzig duftenden Glühwein schmecken lassen und dabei die Uhr- und Schmuckaktionen in Augenschein nehmen, während man sich bei Akzente auf Preisnachlass, Glühwein, Sekt und leckere Naschereien freuen darf. Auch am Gockelsmarkt laden im Lalü wechselnde Weihnachtsaktionen und Sekt zum entspannten Shoppingvergnügen ein. Im 1960 gegründeten Schneckenburger-Treffurt Parfümerie Kosmetikinstitut winkt hingegen vom 1. bis 8. Dezember 15 Prozent Rabatt, der am 8. Dezember mit dem traditionellen Sektempfang von 11 bis 17 Uhr gekrönt wird.

Weihnachtliche Stimmung herrscht auch im Modehaus Sohn, wo wechselnde Preisaktionen, Glühwein und Gebäck auf die Besucher warten. imp/pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018