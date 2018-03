Bummeln, staunen und stöbern

Anzeige

Wie in jedem Jahr veranstaltet der Bund der Selbstständigen zum beliebten traditionellen Sommertagszug in Ladenburg am Sonntag, 11. März, einen verkaufsoffenen Sonntag. 16 beteiligte Geschäfte laden in diesem Jahr zum Bummeln und Stöbern ein. Der verkaufsoffene Sonntag ist für die Besucher nach wie vor etwas Besonderes, denn wann kann man schon einmal in der Alltagshektik mit der ganzen Familie in Ruhe shoppen, sich ausgiebig beraten lassen und zugleich noch den beliebten Sommertagszug bewundern?

Vielfalt geboten: 16 teilnehmende Geschäfte

Im malerischen Ladenburg mit seinen römischen Ursprüngen bietet der örtliche Handel alles, was das Herz begehrt. In den 16 teilnehmenden Geschäften des verkaufsoffenen Sonntags in Ladenburg kann man ausgiebig bummeln.

Wer auf der Suche nach besonderen Accessoires, stilvollen Geschenken oder trendiger Tischwäsche ist, ist bei Akzente genau richtig. Bei Kristallfluss findet man auf vier Etagen ein vielfältiges Sortiment aus den Bereichen Damen, Herren, Kinder, Ambiente und Wohnen, Kochen und Genießen sowie der Gartenlust. Blumensträuße und Dekorationen für alle Anlässe bietet hingegen Heidrun Häußer. Ob Sträuße für den täglichen Bedarf, kleine Blumengestecke, Tischschmuck für Feste von Hochzeit bis Kommunion oder Trauerkränze – bei Florales wird man immer fündig.