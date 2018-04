Buntes Angebot im grünsten Stadtteil

Anzeige

Hier ist der Name Programm: Die Gartenstadt, nördlich des Waldhofs zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden, gilt als grünster Stadtteil Mannheims. Und auch wenn viele der rund 10 000 Bewohner im Gegensatz zu früheren Zeiten Obst und Gemüse nicht mehr auf der eigenen Parzelle züchten, so müssen sie auf frische und gesunde Lebensmittel dennoch nicht verzichten: Jeden Freitag, von 7 bis 13.30 Uhr, ist auf dem zentral gelegenen Freyaplatz ein Wochenmarkt aufgebaut, der die Gartenstadt mit unterschiedlichsten Lebensmitteln versorgt.

Jürgen Brunn aus Mannheim bietet ein vielfältiges Angebot: Eier, Senfsauce, Pesto, Teigwaren sowie Molkerei- und Hagebuttenprodukte gehören zu seinem Sortiment. Urlaubsstimmung lässt Cosimo Carucci aus Altrip aufkommen, der italienische Spezialitäten und Lebensmittel in die Mannheimer Gartenstadt bringt. Ingo Kimich aus Wachenheim setzt mit Oliven, Peperoni, Weinblättern, eingelegten und gerösteten Bohnen, Auberginen, Zwiebeln, Pesto, Trockenfrüchten, Ziegen- und Schafskäse, Hülsenfrüchten, Essigen, Ölen sowie Wein aus selbstgewonnenen Erzeugnissen des Weinbaus ebenfalls auf mediterrane Köstlichkeiten. Wer seiner Vitaminversorgung Gutes tun möchte, ist bei zwei Herren aus der Pfalz an der richtigen Adresse Jan Kimich aus Bad Dürkheim verkauft Obst und Gemüse sowie Südfrüchte, bei Ralf Ziesling aus Mutterstadt findet der Kunde Kartoffeln und Zwiebeln. Irmelin Reimuth aus Helmstadt-Bargen spricht mit Fleisch- und Wurstwaren von der Pute, Wurst- und Geflügelsalaten sowie Nudeln ebenso eher deftige Bedürfnisse an wie Hubertus Scholl aus Brombachtal im Odenwald, der Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Herstellung sowie Salate zum Mitnehmen verkauft. imp