Schreiner & Friends präsentieren deutschsprachige Pop- und Rockmusik und erzählen so Storys aus dem Leben ohne Kitsch und Schnörkel. Ihre Auftritte sind nicht nur wegen ihrer Vielfalt beliebt. Auch ihr Esprit, Humor und die Art, wie sie ihr Publikum mit einbeziehen, suchen ihresgleichen. Man hat das Gefühl, mit der Formation gemeinsam auf der Bühne zu stehen, und das Programm mit zu gestalten. Die Grenze zwischen Comedy und Kunst ist ständig am Fließen. Das extravagante Schlagzeug besteht aus einem Koffer und anderen untypischen Gegenständen. Man merkt sofort, wie gut die Musiker harmonieren. Den Spaß, den sie miteinander haben, bekommt auch das Publikum schnell zu spüren. Neben Jörg Schreiner (Bandleader, Gesang, Gitarre) sind Marvin Merkhofer (Gesang, Piano), Marco Roth (E-Gitarre, Gesang), Michael Scheffler (Bass) und Nelly Nelliste (Schlagzeug) am Samstag ab 14.30 Uhr auf dem Ladenburger Markplatz mit im Spiel.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.09.2018