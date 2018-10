Country-Legenden

Es gibt nur wenige Bands in der Musikbranche, die so viele erfolgreiche Jahre vorweisen können: Truck Stop feiert 2018 ihr 45-jähriges Bestehen. Die Meilensteine auf ihrem Weg zum Erfolg haben sie kontinuierlich gesetzt. Die sechs Männer sind nicht umsonst die erfolgreichste deutsche Country-Band aller Zeiten.

Auch wenn es nicht immer einfach war, hat die Band stets gewusst, wo sie hingehört: auf die Bühne und zu ihren Fans, die ihr immer treu geblieben sind. Deshalb wird 2018 so richtig gefeiert. Die Cowboys von der Waterkant haben im März ein Jubiläumsalbum herausgebracht. Die Doppel-CD umfasst die größten Erfolge aus 45 Jahren. Das musikalische „Sixpack“ besteht heute aus Andreas Cisek, Wolfgang „Teddy“ Ibing, Chris Kaufmann, Tim Reese, Uwe Lost und Knut Bewersdorff. In dieser Formation geht Truck Stop nun auch auf große Jubiläumstour und ist am 12. November im Capitol zu Gast. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018