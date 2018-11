Das Glück wohnt im Norden

Kann es ein Zufall sein, dass bei allen Glücksstudien, beispielsweise dem jährlichen „World Happiness Report“, die skandinavischen Länder stets die ersten Plätze unter sich ausmachen? Etwas muss dran sein am typisch nordischen Lebensgefühl, das glücklich macht und Behaglichkeit in jedes Zuhause bringt. Eine Portion dieser Lebensfreude möchten sich auch immer mehr Bundesbürger für die eigenen vier Wände sichern. Ganz egal ob „hygge“ (dänisch für behaglich) oder „lagom“ (das schwedische Wort für Balance), skandinavische Begriffe prägen den heutigen Lifestyle und insbesondere die Einrichtungstrends.

Urlaubsfeeling wie in Schweden

Je ungeordneter und hektischer die Welt draußen erscheint, desto mehr wünschen sich viele Geborgenheit und Ordnung für das eigene Zuhause. Zudem erinnert man sich gerne an Urlaubserlebnisse in Skandinavien, an die friedliche und weite Natur – allesamt Aspekte, die eine Erklärung geben für die anhaltend große Begeisterung für das Einrichten im nordischen Look. Denn Ferien auf Saltkråkan kann man nicht nur in Schweden machen, sondern auch zu Hause. Das Geheimnis skandinavischer Wohnstimmung sind Farben, Materialien und Möbel, die handwerklich wirken, von der Natur erzählen sowie Gelassenheit und Ruhe ausstrahlen.

Weniger ist durchaus mehr, was die Farben betrifft. Sanfte und lichte Töne der Natur bilden die Basis des skandinavischen Wohnstils. Alles wirkt dabei wie aus einem Guss, von Wänden und Böden bis hin zu Regalen, Schränken, Tischen und Lowboards. Nordische Eiche trifft auf Lackoberflächen, Filz schafft Behaglichkeit – und das alles bei bewusst reduzierten Linien. djd/imp

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018