Denim so weit das Auge reicht

„Einer der wohl größten Modetrends im Frühling und Sommer 2019 lautet Denim“, sagt Burkhard Vetter von Vetter Moden in Bürstadt, um die Saison zusammenzufassen. Egal, ob Kleider, Jacken oder Hosen, wer zu den Trendsettern gehören möchtet, sollte vor dem robusten Jeans-Material nicht zurückschrecken. „Neben Dark Denim ist im Moment ganz besonders auch der Acid Wash Look angesagt“, ergänzt er. „Dabei handelt es sich um besonders hell verwaschene und unregelmäßig ausgeblichene Denim-Teile, die vor allem in den 80er-Jahren beliebt waren. Modeprofis schwören außerdem in der kommenden Saison auf All-over-Denim Outfits.“

Wenn es um die Trendfarben der Saison geht, scheinen sich die Designer einig zu sein. Statt knalliger oder dunkler Farben begegnen uns in den neuen Kollektionen auffällig oft zarte Farben und leichte, helle Tönen – eben ganz dem Frühling und Sommer entsprechend. Besonders schön sind Sorbettöne, die vor allem die Damen in der kommenden Saison als klassisches Colorblocking tragen – nur eben in der Light-Version.

„Wer sich 2019 mit Volants und Tüll schmückt, gehört definitiv zu den Modeprofis“, sagt Vetter. Warum? Weil mit Volants und Tüll besetzte Kleider, Shirts, Blusen und sogar Hosen zu den Must-haves der kommenden Saison zählen. Dieser Modetrend sieht nicht nur besonders weiblich aus, sondern verpasst jedem Kleidungsstück im Handumdrehen einen Hauch Glamour. Daneben dominieren im Frühjahr und Sommer klassische Spitzenstoffe.

Wilder Mustermix

„Wer bislang dachte, das gestreifte Shirt passt nicht zum Leo-Rock, der irrt sich. Zumindest dann, wenn es um die Modetrends für Frühjahr und Sommer 2019 geht. Denn in der kommenden Saison wird es wild“, zählt Vetter einen weiteren Trend auf. Es ist erlaubt zwei oder mehrere Muster miteinander zu kombinieren. Egal, ob Karo zu Punkten, Punkte zu Blumen oder Blumen zu Blockstreifen – auf allen Runways von New York bis Paris wurde gemixt was das Zeug hält.

Häkel-Kleider, Fischernetz-Details und Makramee-Applikationen – bisher hat man sich an die folkloristisch anmutenden Designs nur für Festivalbesuche herangetraut. In dieser Saison holen die Designer die Hippie-Kleidung nun auf die Straße, denn dann gehört der Häkelstrick zu einem der größten Modetrends überhaupt. Kein Wunder, schließlich versprüht die grob gestrickte Masche Lust auf Sommer, Sonne und Meer.

Doch es gibt auch einige Trend aus 2018, die sich fortsetzen, erläutert Vetter: Schon 2018 haben Fashionistas die 90er-Jahre-Radlerhosen für sich (wieder-)entdeckt. Und der Hype geht weiter. Auch 2019 werden die hautengen, meist knielangen Hosen getragen – am liebsten zum eleganten Blazer oder sportlich zu Chunky Sneaker und Kapuzen-Pulli. Power Suits waren schon im vergangenen Jahr ein riesen Trend und bleiben es auch, die Hosenanzüge für Frauen. Der Western Style gehörte 2018 definitiv zu einem der größten Modetrends überhaupt. Und auch 2019 dürfen Fransen, Cowboy Boots und Biker Jacken nicht fehlen. red/pr

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019