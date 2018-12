Der Duft von selbst Gebackenem . . .

Weihnachten ist nicht nur das Fest der Familie, sondern auch von liebgewonnenen Traditionen. Spätestens wenn sich der Duft von selbst gebackenen Plätzchen im ganzen Haus verteilt, wächst die Vorfreude auf das Fest. Viele verbinden mit der klassischen Weihnachtsbäckerei Kindheitserinnerungen, die sie heute gerne mit ihren eigenen Kindern oder Enkeln teilen möchten. Schließlich sind Advent und Weihnachten ohne Genuss und Naschereien unvorstellbar – und Selbstgebackenes schmeckt einfach am besten.

So einfach, so lecker

Spaß am Backen, etwas Zeit und qualitativ hochwertige Zutaten viel mehr braucht es nicht, um besondere Genussmomente zu schaffen. Und gemeinsam macht das Zubereiten noch mehr Spaß – egal ob Lieblingsplätzchen oder mal etwas ganz Neues.

Optisch ein Hingucker und auch geschmacklich ein Genuss sind die Zuckerstangen-Plätzchen – ganz einfach zum Nachbacken.

Zutaten (für 20 bis 25 Stück):

Für den hellen Teig:

n 250 g Mehl

n 150 g Feinster Zucker

n 1 Päckchen Vanillezucker

n 1 Prise Salz

n 1 Ei (Größe M)

n 150 g Butter

Außerdem:

n 10 g echter Kakao (gesiebt)

n 2 TL Feinster Zucker

n 2 TL Milch

n Rote Speisefarbe

Zubereitung:

Als erstes Mehl, Feinsten Zucker, Vanillezucker, Salz und Ei in eine Schüssel geben. Butter in Stückchen dazugeben und zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig in vier gleich große Teile teilen. Anschließend für den dunklen Teig ein Viertel des Teiges mit Kakao, zwei Teelöffeln Zucker und Milch gut verkneten. Für den roten Teig ein weiteres Teigviertel mit einigen Tropfen roter Speisefarbe einfärben. Noch etwas Mehl zugeben, falls der Teig zu sehr klebt.

Als nächsten Schritt Teige separat in Folie wickeln und mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Dann aus den vier Teigen jeweils Rollen von fünf Millimeter Durchmesser formen.

Für die rot-weiße Variante jeweils ein zehn Zentimeter langes Stück weiße und rote Teigschnur miteinander verdrehen, so dass die Zuckerstangen-Optik entsteht. Die Keksstangen auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und an einem Ende zu einem kleinen Bogen formen. Für die schwarz-weiße Variante in gleicher Weise eine dunkle mit einer weißen Teigschnur verdrehen. Die Teige auf diese Weise verbrauchen.

Als letztes im vorgeheizten Backofen mit Ober-/Unterhitze bei 180 Grad Celsius (Umluft 160 Grad) zwölf bis 15 Minuten backen – lecker. djd

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.12.2018