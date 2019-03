Der Frühling leuchtet

„Der Frühling kommt mit kräftigen Farben“, charakterisieren Claudia Mehner und Pamela Radatz die aktuelle Saison. „Die Damen kleiden sich derzeit in leuchtendem Gelb und kräftigem Rot.“ Die beiden Inhaberinnen von „ME & MORE“ in Lampertheim bringen von der Messe in Berlin Saison für Saison die neue Trends mit – für die ganze Familie. Im Dezember 2018 wurde aus dem kindlichen me & mam ein erwachseneres ME & MORE, das viel mehr Raum für Neues gewährt. Es ist mit den Jahren immer mehr geworden. Für Sie und Ihn ebenso wie für kleine und große Kinder.

Claudia Mehner und Pamela Radatz selbst tragen das, was sie verkaufen, gerne und begeistern damit schnell ihre Kunden. So kamen auch die so genannten „Ugly-Shoes“ mit ihnen nach Lampertheim. Die globigen Schuhe, die zunächst recht ungewohnt wirken, sind so beliebt, dass Mehner und Radatz sie bereits nachbestellen mussten.

„Auch die Handtaschen kommen derzeit in leuchtenden Farben daher – egal, ob groß oder klein. Besonders beliebt sind Taschen, die sich auch als Rucksack tragen lassen. Schließlich tragen die Damen tagtäglich so einiges mit sich herum. Das lässt sich als Rucksack wesentlich rückenschonender transportieren“, beschreiben sie. Sprüche-Shirts der Firma „Heimatliebe“ machen das Outfit von ihr komplett.

Die Herrenmode, die sich im Laden von „ME & MORE“ findet, ist in gedeckteren Töenen gehalten. „Ein leichtes Rot setzt ein Highlight, sonst bewegen sich die Farben aber eher zwischen Weiß, Grau und Schwarz. Das ist bei Herren aller Generationen beliebt“, wissen Mehner und Radatz.

Bei den Kindern hingegen kann man in Sachen Farbe ins Volle greifen. Orange und Gelb sind ebenso zu finden wie Kirsch- oder Blumenmuster, Schmetterling - oder Mandala-Prints. Rüschen und Karos sind genauso vertreten wie hippe Mode, die die der Erwachsenen imitiert. red/pr

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019