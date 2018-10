Der grüne Stadtteil präsentiert sich

Die 15. Auflage der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ bietet den Besuchern wieder zahlreiche Möglichkeiten, auch den Stadtteil Lindenhof von einer anderen Seite kennenzulernen. Denn auch die dort ansässigen Gewerbetreibenden haben sich für die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse“ am Samstag, 3. November, einiges ausgedacht. In dem grünen und dennoch zentral gelegenen Stadtteil warten Ausstellungen, kulinarische Besonderheiten und mehr.

Ausgewählte Aktionen im Überblick: n avendi Service-Wohnen & Pflege Lanzgarten: In der Pflegeeinrichtung, Meerfeldstraße 71-73, sind zwischen 18 und 24 Uhr Fotografien des Heidelberger Malers und Fotografen Stephan Scheuermann zu sehen. Die Ausstellung „Heidelberg-Bilder der anderen ART“ zeigt Ansichten und Szenen aus dem Heidelberger Raum. Die Bilder: geheimnisvoll und andersartig auf fast surreale Weise. Auf der Suche nach immer neuen Motiven und Blickwinkeln, lässt der Künstler Alltägliches in einem neuen Licht erscheinen. Die Bilder entstehen meist zur „Blauen Stunde“, also zwischen Sonnenuntergang und Dunkelheit, oder am frühen Morgen, wenn das Licht sich alle Mühe gibt, mit seinen Farben zu reizen. Danach werden sie am Computer zum Werk vollendet, da ein fertiges Bild in der Regel aus drei bis 90 Einzelbildern besteht.

n Gemüse und Obst Zeilinger: Hier, in der Meerfeldstraße 32, gibt es Feines für den Gaumen: Weinverkostung, Kartoffelsuppe mit Würstchen, Käsespieße und Häppchen-Überraschungen warten auf die Besucher.

n Buchhandlung Lindenhof: Die junge Künstlerin Sara Luise Chaggar zeigt ihre Manga-Zeichnungen, außerdem gibt es am Gontardplatz 7 schlesischen Kartoffelsalat und Prosecco. imp

