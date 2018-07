Der Hauptgewinn ist diesmal ein Fernseher

Anzeige

Das 39. Stadtteilfest Schwetzingerstadt/Oststadt steht in den Startlöchern. Dieses Wochenende, 21. und 22. Juli, erwarten die Besucher wie in jedem Jahr zahlreiche Aktionsstände rund um die Otto-Beck-Straße. Die Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Ost (ADG) hat am Samstag auch wieder einen Stand auf dem Fest und bietet zu diesem Anlass erneut zwei Tombolas. Dafür haben die Mitglieder im Vorfeld bereits einiges organisiert und geplant.

Das Glücksrad entscheidet . . .

Die erste Gewinnmöglichkeit ist eine Blumentombola. Dabei können die Teilnehmer an einem bereit stehenden Glücksrad drehen. Bei bestimmten festgelegten Zahlen bekommen sie dann eine kleine Pflanze. Trostpreise für teilnehmende Kinder sind kleine Spielzeuge, Bonbons oder anderes. So bleiben ihnen Enttäuschungen erspart.

Mitmachen lohnt sich

Bei der Sachpreistombola, für die zahlreiche Einzelhändler und ADG-Mitglieder Dinge gespendet haben, warten tolle Preise auf die Gewinner. Als Hauptpreis gibt es in diesem Jahr einen Fernseher zu gewinnen. Also heißt es für die Besucher des Stadtteilfests, zahlreiche Lose kaufen. Mit etwas Glück können sie einen der tollen Preise mit nach Hause nehmen. Denn auch neben dem Hauptgewinn gibt es viele andere Preise, die ein Mitmachen in jedem Fall lohnenswert machen. imp