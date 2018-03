Der Haut verpflichtet

Anzeige

Wer nicht nur in der Jugend eine strahlende Haut vorweisen möchte, der muss sich mit dem zunehmenden Jahren intensiver um sie kümmern. Jedoch weiß man dabei meist nicht was das Richtige für die jeweilige Hautstruktur ist. Genau für solche Probleme sind Sabine Haller und ihr Kosmetikstudio Medical Beauty die richtigen Ansprechpartner. Seit mittlerweile 15 Jahren bietet sie in ihrem Viernheimer Studio zahlreiche Anwendungen rund um Gesicht und Körper an. Auch im Bereich der vorärztlichen Dermatologie ist das Team tätig. Hierbei kommt Sabine Haller ihre medizinische Ausbildung sowie die Erfahrung aus ihrer Tätigkeit bei verschiedenen Ärzten zugute. Zudem hat sich Medical Beauty auf Anti-Aging spezialisiert.

Im Bereich der Hautpflege kommen immer neue Behandlungsmethoden auf den Markt. Da heißt es sich beständig weiterbilden und die neusten Produkte testen. Eine Behandlung von der Sabine Haller begeistert ist, bietet sie seit neustem in ihrem Institut in der Adolf-Damaschke-Straße 28 an: Mezotix. Mit Hilfe des Geräts, das mit reiner, natürlicher Hitze arbeitet, wird das Hautbild sichtbar verbessert. Der Mezotix ist an allen Körperpartien einsetzbar. Besonders die Haut im Gesicht, am Hals und im Dekollté, die schnell die Zeichen des Alterungsprozesses offenbaren, wirken bei einer regelmäßigen Behandlung mit dem Gerät verjüngt und erneuert. Zudem lassen sich durch die Therapie Poren und unschöne Aknenarben verfeinert.

Wer sich über Dehnungsstreifen ärgert, sollte einmal eine Behandlung mit dem Mezotix in Betracht ziehen. Bei diesen lästigen Rückbleibseln einer Schwangerschaft oder Gewichtszunahme zeigt sein Einsatz eine sichtbare Verbesserung der Hautstruktur. Zusätzlich zeigt das Gerät bei der Anwendung an den Augenlidern eine deutliche Definition und Straffung der Augenpartie. Verantwortlich für die langanhaltenden Ergebnisse, ist bei der Behandlung entstehende tiefenwirksame Einschleusung von sterilen Wirkstoffen, wie Hyaluronsäure und Vitaminen, in die Haut. Die Haut wird so von innen heraus zum Strahlen gebracht.