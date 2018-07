Der Mann für alle (Schadens-)Fälle

Anzeige

Dabei verlassen sich Öhlschläger und seine Mitarbeiter nicht nur auf ihr schon vorhandenes Können. Regelmäßige Fortbildungen sorgen dafür, dass die Crew immer auf dem neuesten Stand von Knowhow und Technik bleibt. „Für unsere Autobewertung zieht unser Sachverständiger alle Register, bildet sich ständig fort und nutzt auch alle Informationen zur Autobewertung online“, erklärt Peter Öhlschläger das Leistungsprinzip, nach dem er und seine Mitarbeiter vorgehen.

Wenn es ein besonders geliebtes Fahrzeug trifft, beispielsweise einen Oldtimer, kann man auch dieses ganz beruhigt in die Hände des Bensheimer Sachverständigen legen. „Für einen Oldtimer muss in der Regel für die Versicherung ein Sachverständiger das Fahrzeug bewerten und für das Kfz ein Gutachten erstellen. Wenn es dann noch einen Unfall gibt, etwa in Lorsch nahe des Klosters, oder der Oldtimer beim Unfall in Pfungstadt einen Baum streift, dann sind wir als Sachverständigenbüro gerne auch vor Ort, um den Schaden und den Wert zu beurteilen“, erklärt Öhlschläger und ergänzt: „In diesem Bereich besitzen wir gute Marktkenntnisse und können das Fahrzeug gut einschätzen – auch in Hinblick auf einen möglichen Weiterverkauf.“

Zu den weiteren Leistungen neben Unfall- und Schadengutachten sowie Oldtimer-Bewertung gehören Reparaturbestätigungen, Prüfungen von Kasko-Gutachten, Zeitwertgutachten, Bewertung von Leasingfahrzeugen, Gutachten zur Beweissicherung, Kaufberatung von Gebrauchtwagen, Lackschicht-Dickenmessung und Restwert-Ermittlung. imp

Peter Öhlschläger – Kfz-Sachverständigenbüro Wormser Straße 34 64625 Bensheim Telefon: 06251/6 74 44 Fax: 06251/6 74 33 Internet: sv-oehlschlaeger.de

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.07.2018