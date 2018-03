Der Ort der ewigen Ruhe

Anzeige

Die Auswahl an Möglichkeiten nach dem Tod einen Ort der ewigen Ruhe zu finden überfordert viele trauende Angehörige. Von der Weltraum- bis hin zur Diamantbestattung gibt es hier inzwischen eine ganze Bandbreite an exotischen Formen. Doch was ist überhaupt in Deutschland erlaubt?

Allgemein lassen sich die Bestattungsformen in zwei Kategorien aufteilen: die Erdbestattung und die Feuerbestattung. Während bei der Erdbestattung der Leichnam in einem Sarg auf dem Friedhof beigesetzt wird, wird er bei der Feuerbestattung eingeäschert und danach in eine Urne gefüllt. Diese Urne kann auch in einem Grab beerdigt werden, wasserlöslich im Meer versenkt werden oder als Naturbestattung in einem sogenannten Friedwald oder Ruheforst beigesetzt oder verstreut werden.

Allerdings ist eine Verstreuung der Asche in der freien Natur nicht erlaubt. Auch die Diamantbestattung ist nur möglich, wenn ein Teil der Asche für die Herstellung verwendet wird und die übrige Asche regulär bestattet wird. Die Weltraumbeisetzung ist in Deutschland ebenfalls nicht gestattet. Im Gegensatz zu den USA darf die Urne auch nicht mit nach Hause genommen werden. red/imp