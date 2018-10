Der Stadtteil lebt und feiert

Auch Rheinau beteiligt sich an der „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“. Am Samstag, 3. November, öffnen dort von 18 bis 24 Uhr einige Geschäfte und Einzelhändler ihre Türen und laden die Besucher der Veranstaltung zu interessanten und kurzweiligen Stunden ein.

Hier eine Auswahl der Aktionen:

n Optik Faust: 60 Jahre Optik Faust – zu diesem Anlass spielt in der Relaisstraße 71-73, die Liveband „Hoaggelfisch“ Rock- und Pop-Evergreens – es darf auch getanzt werden. Außerdem erwartet die Besucher der „Langen Nacht“ eine Kunstausstellung mit Comics und Cartoons von Annika Frank. Eine Weinprobe mit erlesenen internationalen Rot- und Weißweinen steht zudem auf dem Programm. Beim Kauf von Premium Gleitsichtbrillen erhalten Kunden bis 31. Dezember dieses Jahres einen Jubiläumsrabatt von 150 Euro.

n Florian-Apotheke: In der Florian-Apotheke in der Neuhofer Straße 42 gibt es zur „Langen Nacht der Kunst und Genüsse“ feines Fingerfood, Popcorn und Cupcakes. Außerdem stellt die Mitarbeiterin der Apotheke und Malerin Dr. Ilona Knoll ihre Bilder in den Räumlichkeiten aus – schließlich wird auch Jubiläum gefeiert: 40 Jahre Florian-Apotheke.

n Creativ-Cosmetik-Studio: In der Relaisstraße 98 unterhält der Liederkellner Charlie Hanenberg die Besucher der „Langen Nacht“. Es treten die Tango-Tänzer der Tango Schule Intango auf – gute Stimmung bei Prosecco und alkoholfreien Getränken ist garantiert. Jürgen Arnold zeigt sein mobiles historisches Musikinstrumentenmuseum. Außerdem warten zehn Prozent Rabatt auf den Abendeinkauf auf die Kunden.

n Benz Uhrenfachgeschäft: Zur Begrüßung lädt das Schmuck- und Uhrenfachgeschäft, Relaisstraße 59, die Besucher zu einem Glas Sekt oder Orangensaft ein. Wie in den vergangenen Jahren gibt es wieder das beliebte Prozentewürfeln: Das, was die Augenzahl auf dem Würfel angibt, bekommen die Besucher als Rabatt auf ihren Einkauf. So kann man bis zu zwölf Prozent sparen – und wird zudem natürlich noch kostenlos und persönlich beraten.

n Schmid-Ziskovsky Kosmetikstudio: Das Kosmetikstudio in der Relaisstraße 46 feiert in diesem Jahr 40-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird bei der „Langen Nacht“ mit leckerem Essen und Getränken mit den Kunden gefeiert. Freuen können sich die Besucher an diesem Abend auch über einen Rabatt von 20 Prozent. imp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018