Der wichtigste Joker im Kleiderschrank der Frau

Eine weiße Bluse darf in keinem Kleiderschrank fehlen. Die Vorzüge des Allroundtalents sind vielfältig: Sie passt zu jedem Anlass, wirkt stets gepflegt und ist immer modern. Vom zeitlosen Chic des klassischen Oberteils profitiert auch die Trägerin. Denn eine strahlend weiße Bluse lässt sie frisch und energiegeladen erscheinen. Eine große Vielfalt an aktuellen Schnitten lässt dabei derzeit sogar Raum für einen individuellen Look.

Aufgrund des großen Angebots kann jede Frau eine Bluse finden, die genau zu ihren Bedürfnissen und zu ihrem Stil passt. Welcher Schnitt empfehlenswert ist, hängt nicht zuletzt vom Figurtyp der Trägerin ab. Stark taillierte Slim-Fit-Blusen schmeicheln vor allem Frauen mit schlanker Figur oder normaler Silhouette. Alle, die mehr Hüftweite oder wenig Taille haben, sollten auf legere, nur gering taillierte Schnitte oder eine leichte A-Linie achten. Frauen mit großer Oberweite finden unter Blusen, die statt Brustabnäher mit einer Wiener Naht versehen sind, die optimale Passform. Denn die Teilungsnaht sorgt dafür, dass die Bluse nicht spannt und perfekt sitzt.

Besonders beliebt ist die weiße Bluse als professionelles Business-Outfit. Für den Job ist sie meist klassisch geschnitten und schlicht. In Kombination mit einer schwarzen Stoffhose oder einem Bleistiftrock lässt sie sich rasch zu einer makellosen Garderobe für Büro, Meeting oder Tagung zusammenstellen. Das Allroundtalent für jeden Tag kann gut mit einer Jeans kombiniert werden. Mit entsprechenden Accessoires, wie Seidentüchern, Kaschmirschals, auffälligen Gürteln oder trendigem Schmuck sieht der Look mal elegant, mal casual aus. Eine weiße Bluse mit legeren Hosen, Jogpants und Sneaker sind eine sichere Wahl für Frauen, die ein unkompliziertes und bequemes Outfit bevorzugen. Mit einer lässig fallenden Silhouette kann sie viel Bewegungsfreiheit für Aktive bieten. Als Jerseybluse verspricht sie ganz besonderen Tragekomfort. djd

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 31.10.2018