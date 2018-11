Die eigene Glühweintasse zahlt sich aus

Auch in diesem Jahr ruft die Aktion Sorgentopf die Besucher dazu auf, zum vierten Benefiz-Glühweinspaziergang eine eigene Tasse mitzubringen und damit die Umwelt zu schonen. So können sie auch am Tassenwettbewerb teilnehmen: Der Besitzer der schönsten und originellsten Tasse gewinnt einen kleinen Preis – gesponsert von der Aktion Sorgentopf.

Für all jene, die keine Glühweintasse mitbringen können, hat die Aktion Sorgentopf speziell für die Veranstaltung Glühweintassen anfertigen lassen, die für zwei Euro an jedem Stand – anstatt Pfand – erworben werden können. Der Betrag geht als Spende für den guten Zweck an Aktion Sorgentopf.

Wer die Tasse nicht mit nach Hause nehmen möchte, der darf diese gerne an jedem Stand wieder abgeben.

„Ich gehe mit meiner Laterne“

Alle Kinder, die zum Glühwein-Spaziergang ihre Martins-Laterne mitbringen und somit für eine schöne Atmosphäre am See sorgen, erhalten ein kleines Überraschungsgeschenk am Aktion-Sorgentopf-Stand. imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018