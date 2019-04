Die Eis-Saison hat begonnen

Sobald die Temperaturen in Richtung der 20-Grad-Marke klettern, kann man deutlich merken, dass eine fast schon magische Anziehungskraft von den Eiscafés der Region ausgeht. Vor den Theken bilden sich Schlangen, Kinder zeigen aufgeregt auf die Sorte, die ihnen am besten gefällt und die Sonnenplätze auf den Außenterrassen sind schnell von gut gelaunten Menschen besetzt, die Cappuccino und Eis in der Sonne genießen.

Selbstverständlich gibt es die beliebten Klassiker wie Vanille, Schokolade und Spaghetti-Eis. Doch jedes Jahr werden auch neue Sorten entwickelt und Trends aufgegriffen. Der Bundesverband der deutschen Süßwarenindustirie verspricht für diese Saison noch mehr Vielfalt für jeden Geschmack. Ob voller Genuss, kalorienreduziert, vegan, laktosefrei, proteinhaltig oder Bio – jeder Eis-Liebhaber darf sich auf viele Neuheiten freuen.

Speiseeis ist und bleibt in Deutschland ein Genussprodukt. Die Eis-Schlecker aller Altersstufen verbinden mit einem Eis Lebensfreude, Spaß, Glück, Auszeit vom Alltag und Erfrischung. Bei einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch von rund acht Litern pro Jahr spielt Speiseeis als Energiequelle ohnehin nur eine untergeordnete Rolle. Dennoch gehen die Speiseeishersteller mit ihren tollen neuen Kreationen in diesem Jahr besonders auf die aktuellen Ernährungs- und Lifestyletrends ein.

Aufwändige Rezepturen mit stückigen Zutaten in Form von Schokolade, Keks, Gebäckstückchen, Nüssen, Mandeln oder Früchten und Soßen sind die Grundlage für den vollen Eis-Genuss mit dem beliebten Crunch-Faktor. Neue Produkte in diesem Bereich sind etwa Cheese-cake, Raspberry & Salted Caramel, Blaubeer-Sahne, weiße Schokolade & Cookies oder Nougat- und Vanilleeis mit Nougatsauce und karamellisierten Haselnussstückchen, Walnuss mit Honig, Kokosnuss und Schokolade, Brombeere mit Brombeerstückchen, Kokosnusseis mit Crispies, Salted Caramel mit australischen Macadamianuss-Stückchen oder weiße Schokolade mit skandinavischen Preiselbeerstückchen.

Das Angebot von laktosefreiem Eis wächst auch bei den klassischen Eisherstellern und ist immer häufiger erhältlich. Eher kleinere und neue Eisunternehmen haben sich in Deutschland auf das Segment Bio-Eis spezialisiert, sowohl für klassische Eis-Kompositionen (Vanille, Schokolade, Nuss, Stracciatella) als auch für innovative Spezialitäten (Joghurt-Sauerkirsch).

Beim veganen Eis wird der Hauptrohstoff für Speiseeis, die Milch, durch pflanzliche Alternativen wie zum Beispiel Soja, Mandeln oder Lupine ersetzt. Aufgrund der zunehmenden Nachfrage gibt es 2019 viele bekannte Klassiker auch in veganen Varianten, aber auch kreative Neuheiten wie Kokosnuss/Karamell, Mango, Himbeere, Erdnuss oder Kokosnuss.

Protein-Eis hat je nach Rezeptur bis zu fünfmal mehr Eiweiß als ein herkömmliches Speiseeis und deutlich weniger Kalorien. Es hat schon länger den Status als Eis für Sportler oder Fitness-Liebhaber abgelegt und wird ebenfalls an manchen Orten angeboten. imp/bdsi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.04.2019