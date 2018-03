Die Hinterbliebenen entlasten

Anzeige

Nach dem Tod eines geliebten Menschen stehen die Hinterbliebenen unter großer emotionaler Anspannung und vor einer Vielzahl an wichtigen Entscheidungen, die rasch getroffen werden müssen. Zudem kommen auf die Angehörigen Kosten zu, die in eine außergewöhnliche Belastung für jede Familie bedeuten können. Eine Bestattung kostet heute durchschnittlich etwa 5000 Euro, je nach Gestaltung der Bestattung können es aber schnell auch bis zu 10 000 Euro werden. Wer hier zu Lebzeiten Vorsorge für den eigenen Sterbefall betreibt, entlastet seine Hinterbliebenen doppelt und maßgeblich: Sie müssen die Kosten der Bestattung nicht tragen und werden von der Entscheidungen über die Form der Bestattung befreit. Die Vorsorge für den Todesfall ist umso wichtiger, wenn man sich zu Lebzeiten für eine ungewöhnliche und besondere Form des Gedenkens entscheidet: den Erinnerungsdiamanten.

Diamant hält Verstorbenen in unvergänglicher Erinnerung

Den Hinterbliebenen wird mit einem Erinnerungsdiamanten eine spezielle und unvergängliche Erinnerung über Generationen weitergegeben. Er bewahrt Erinnerungen und Gedanken für immer – auch dann, wenn dies auf einem Friedhof nicht mehr möglich ist. Der Diamant ist ein Symbol der Liebe, Verbundenheit und Wertschätzung. Bereits zu Lebzeiten kann man Größe, Anzahl und den passenden Schliff auswählen, die Angehörigen erhalten nach dem Tod den oder die Erinnerungsdiamanten. Das Verfahren zur Umwandlung der Kremationsasche in einen synthetischen Diamanten wurde vor 14 Jahren von einer schweizer Firma entwickelt. Seither transformiert das Unternehmen an seinem Standort im Nachbarland die Asche von Verstorbenen in synthetische Diamanten mit identischen physikalischen und chemischen Eigenschaften wie natürliche Diamanten. Die Erinnerungsdiamanten erstrahlen dabei in einem außergewöhnlichen Blauton, von fast Weiß bis Dunkelblau. Jeder Erinnerungsdiamant ist individuell – wie die verstorbene Person.

Vorsorge beinhaltet Preisgarantie

Im Rahmen der Vorsorgegarantie kann man durch einen Vertrag zu Lebzeiten regeln, welche und wie viele Erinnerungsdiamanten aus der Kremationsasche transformiert werden sollen. Auch bei der Finanzierung gibt es verschiedene Optionen. Möglich ist eine Anzahlung in Höhe von 50 Prozent der Gesamtsumme, der Rest wird nach Fertigstellung des Diamanten fällig. Wer seine Angehörigen komplett entlasten möchte, zahlt bei Vertragsabschluss die Gesamtsumme auf ein treuhändisch verwaltetes Garantiekonto ein. Bei der Vorsorge profitiert man auch von einer Preisgarantie: Der Preis des oder der Diamanten entspricht den bei Vertragsabschluss gültigen Tarifen.