Die letzte Möglichkeit zum Einkauf vor Allerseelen

SPEYER.Der Mantelsonntag ist bereits seit Jahren Tradition in Speyer. Doch warum heißt dieser verkaufsoffene Sonntag eigentlich Mantelsonntag? Die Antwort darauf ist simpel: In vergangenen Jahrhunderten nutzte die Landbevölkerung den letzten Sonntag vor Allerheiligen, das am 1. November begangen wird, um in die Stadt zu kommen und sich einen neuen Mantel zu kaufen.

So kommt es, dass ein Mantel als Namensgeber für den letzten verkaufsoffenen Sonntag herhält. Jedoch erklärt dieser historische Exkurs noch nicht, warum die Landbevölkerung bis zum letzten Sonntag vor Allerheiligen mit dem Kauf eines neuen Mantels gewartet hat.

Das lag daran, dass einerseits die richtig kalten Tage, an denen man einen wärmenden Mantel benötigt, im Oktober meist noch recht knapp vertreten sind – und sollte doch einer dabei sein, konnte man immer noch den alten Mantel anziehen. Zudem hatten sie so auch die Möglichkeit, länger Geld für den Mantelkauf anzusparen. Der Sonntag vor Allerheiligen stellte dann den letzten möglichen Tag zum Mantelkauf dar, weil die Menschen beim Friedhofsbesuch an Allerseelen am 2. November den neuen Mantel tragen wollten.

In vielen Städten in Deutschland und auch in Luxemburg ist der Mantelsonntag ein inoffizieller Feiertag. So auch in Speyer, wo mit dem verkaufsoffenen Sonntag an die ursprüngliche Bedeutung des Mantelsonntags erinnert wird. imp

