Die Seele baumeln lassen

Der eingewachsene Biergarten der Mannheimer Tomate lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Die freundliche und ruhige Atmosphäre wird durch das Blätterdach und die alte Stadtmauer untermalt. Gemeinsam mit Freunden lässt man dort den Tag angenehm ausklingen.

Die Tomate ist Café, Bar, Biergarten und Restaurant in einem. Seit mehr als 100 Jahren ist das Restaurant der Tomate dem leiblichen Wohl verschrieben und sie verkörpert ein Stück weit Mannheim. Die vornehmlich bürgerliche Küche bietet ihren Gästen ein frisches und abwechslungsreiches Angebot an. Auch Vegetarier finden viel Auswahl in der Speisekarte. Tagesangebote und saisonale Zutaten ergänzen die Auswahl an Gerichten. Das Angebot an Fassbieren und Pfälzer Weinen ist reichlich.

Auch in diesem Jahr kann man bei einem frisch gezapften Bier die Weltmeisterschaft in vollen Zügen genießen. An Sonn- und Feiertagen gibt es ein Frühstückangebot. Der immer wechselnder Mittagstisch von 11.30 bis 15.30 Uhr bietet den Gästen gerade im Sommer eine willkommene Verschnaufpause an. Geöffnet ist Montag bis Donnerstag von 11 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 2 Uhr und Sonntag von 10 bis 24 Uhr. Die Tomate bietet durchgehend warme Küche an. red/imp