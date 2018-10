Die Sensation: Verkehrsfreie Hauptstraße

Wegen der verkaufsoffenen Seckenheimer Kerwe am Sonntag, 21. Oktober, ist die Seckenheimer Hauptstraße zur Durchfahrt ab 11 Uhr gesperrt. Es wird empfohlen, Seckenheim weiträumig zu umfahren. Wer allerdings mit dem Auto nach Seckenheim zur Kerwe hinein möchte, der kann über die Randstraße von außen in die Zufahrtstraßen gelangen. Dort kann man sein Fahrzeug abstellen und die Festmeile ist zu Fuß gut und rasch zu erreichen. Das gilt auch für Gäste, die aus Richtung Ilvesheim kommen. Sie können die Fahrzeuge drüben auf dem Festplatz der Inselgemeinde abstellen und gelangen über die Brücke in wenigen Schritten mitten ins Kerwegetümmel.

Kein Straßenbahnverkehr

Erstmals ist es den Organisatoren in Zusammenarbeit mit Stadt und Politik gelungen, die OEG für die Zeit der sonntäglichen Straßenkerwe auszubremsen. 25 Jahre lang hatte sich die OEG klingelnd durch die Kerwebesucher auf der für den Autoverkehr gesperrten Hauptstraße gequält, was stets sehr gefährlich war und glücklicherweise bisher ohne Folgen blieb. Jetzt gab es ein Einsehen und wie schon seit Jahren in Feudenheim ist von 13 bis 18 Uhr die Durchfahrt durch die ganze Kerwe-Fußgängerzone gesperrt. Ohne OEG und ohne Risiko, da kann dann auch mal ein Kind ruhig von der Hand gehen und wegspringen, ein weiterer schöner Aspekt einer familienfreundlichen Seckenheimer Kerwe. hat

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018