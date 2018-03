Die Welt aus neuen Perspektiven

Anzeige

Nach den sensationellen Erfolgen von „Planet Erde – Live in Concert“ und „Eisige Welten – Live in Concert“ mit über 200 000 Besuchern allein in Deutschland geht die Live-Umsetzung preisgekrönter BBC-Naturdokumentationen im Frühjahr in eine neue Runde mit „Planet Erde II: Eine Erde – viele Welten.“ Für die Veranstaltung am Montag, 26. März, um 20 Uhr in der SAP Arena verlost die ADG 2 x 2 Karten.

Einzigartige Aufnahmen der Erde

2006 revolutionierte die BBC-Dokumentation „Planet Erde“ den Naturfilm und veränderte damals die Sichtweise auf die Welt, in der wir leben. Zehn Jahre später folgte mit „Planet Erde II: Eine Erde – viele Welten“ die langerwartete Fortsetzung dieses TV-Porträts des Planeten. Gemeinsam mit ihren Koproduzenten BBC America, ZDF, Tencent und France Télèvisions gelang es der BBC ein weiteres Mal, neue Maßstäbe im Bereich der Naturdokumentation zu setzen. Drei Jahre lang waren die Kamerateams für „Planet Erde II: Eine Erde – viele Welten“ unterwegs. Sie drehten auf 117 Reisen in 40 Ländern insgesamt 2089 Tage und machten mit Hilfe von Drohnen, Kamerafallen, Teleobjektiven, Schwachlicht- und Hochgeschwindigkeitskameras einzigartige Aufnahmen der Erde und ihrer Bewohner. Dank der fortgeschrittenen Technik war es möglich, die Natur aus völlig neuen Sichtwinkeln zu erleben – näher, intensiver und überraschender als jemals zuvor.

Mix aus Konzert und Naturfilm

„Planet Erde II: Eine Erde – viele Welten – Live in Concert“ ist eine ergreifende Mischung aus Sinfoniekonzert und Naturfilm. Nachdem die sechsteilige Serie hierzulande im Frühjahr im ZDF erstausgestrahlt wurde und die Zuschauer bereits im Fernsehen begeisterte, folgt nun ihre Live-in-Concert-Version, die die faszinierendsten Szenen der Serie auf einer riesigen Leinwand präsentiert. Eigens von der BBC für die Live-Show neu zusammengestelltes Filmmaterial in bisher nicht gekannter Detailgenauigkeit führt den Besucher in extreme Lebensräume – auf Inseln, in Wüsten, im Dschungel und sogar in Städte –, die bislang für das menschliche Auge unerreichbar waren.