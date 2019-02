Die Welt entdecken: Wenn die Reiselust erwacht

Wer die Wahl hat, hat bekanntlich die Qual. So auch in Sachen Reiseziel. Internationale Reisen können sich auf unserem Kontinent abspielen oder auch richtig exotisch werden. Nicht so weit reisen muss man, wenn man zum Beispiel ins mehr oder weniger benachbarte Ausland fährt.

Ein altbekannter Aussteller auf dem ReiseMarkt ist da zum Beispiel Geitner Gartenreisen, der mit Gartenliebhabern deutsche und europäische Ziele ansteuert. Für 2019 nahm Gartenspezialist Kurt Geitner eine Zehn-Tage-Schottland-Reise ins Programm auf und verspricht Gärten, Parks, Lochs und Naturlandschaften ohne Ende. Ein weiteres Highlight will beim Kultursommer von Edinburgh entdeckt werden: das Military Tattoo. Zahlreiche schottische Gärten werden erkundet – und auf dem Rückweg noch Station in holländischen und belgischen Anlagen gemacht.

Wilde Naturschauspiele

Eine weitere europäische Insel steuert ITG Island Tours an: Island. Das Reisen auf die wilde, an Naturschauspielen reiche Insel aus Feuer und Eis ist in letzter Zeit etwas günstiger geworden, der Island-Spezialist rechnet daher mit einer steigenden Nachfrage nach seinen Busrundreisen, Wander- und Reitreisen, aber auch den individuellen Rundreisen mit Mietwagen, Wohnmobil oder neu: der Insel-Umrundung mit dem E-Auto.

Das Tal der Dordogne, eines der schönsten Flüsse Frankreichs, ist wieder mit einem Gemeinschaftsstand vertreten. Hier präsentieren sich verschiedene Destinationen und touristische Highlights, die wiederum Ausgangspunkt für zahlreiche sehr unterschiedliche Freizeitaktivitäten sein können – wie Exkursionen in Sachen Geschichte und Kultur, Wandern, Raften oder einfach Schlemmen in Verbindung mit einem speziellen Trüffel-Kochkurs.

Oder wie wäre es mit einer Schienenkreuzfahrt in die Schweiz, nach Österreich, Frankreich, Skandinavien, Korsika oder Sardinien? Das Reisebüro Bauder Touristik hat spektakuläre Bahnstrecken im Programm.

Exotische Destinationen

Auch exotische Reisedestinationen können in der Maimarkthalle vorab erkundet werden. „Unsere Welt entdecken und erleben“ heißt das Motto mit den Mannheimer „Haas Reisen“: ob die zauberhafte Inselwelt und liebenswerten Bewohner der Südsee, die mächtigen Bergketten und üppigen Regenwälder Lateinamerikas, das große Barrier Reef und das rote Zentrum Australiens, die saftiggrünen Landschaften Neuseelands oder die artenreiche Tierwelt und Wildnis Afrikas und Asiens.

„So is(s)t die Welt“ lautet das Motto der 13 neuen Dr. Tigges-Themenjahrreisen des Kieler Reiseveranstalters Gebeco. Das diesjährige Themenjahr steht ganz im Zeichen der Kulinarik und der kulturellen Bedeutung, die sich hinter dem Essen verbirgt. An der Seite der Studienreiseleitung kostet die Reisegruppe die kulinarische Kulturgeschichte Vietnams und Japans, lässt sich von den Gewürzen der indischen Küche überraschen und genießt bei raffiniert zubereiteten Tees die Gastfreundschaft des Orients. Gemeinsam nehmen die Reisenden an Kochkursen teil und probieren sich selbst in der Zubereitung lokaler Köstlichkeiten.

Tiere streicheln in Afrika? Ja, das geht – bei den Familien-Abenteuer-Safaris der Blue Planet Erlebnisreisen in Namibia. Eine echte Alternative zu den herkömmlichen Rundreisen, die aufgrund der meist extrem langen Strecken oft nicht besonders kindgerecht sind. Die Reduzierung von Fahrstrecken und -zeiten schafft Raum für gemeinsame Erlebnisse in der Natur – in überschaubaren Gruppen, im Geländewagen statt im Reisebus und im Zelt statt im Hotel.

Ebenfalls ins „Land der roten Sonne“ geht es mit dem Namibia-Spezialisten TerraVista-Erlebnisreisen – per individueller Selbstfahrerreise, geführter Kleingruppenreise oder als Flug- beziehungsweise Zugsafari.

Mit dem Camper durch Neuseeland oder USA? Auf Bora-Bora unter Palmen oder in Thailand am Strand relaxen? Diese Ziele und viele weitere bietet Explorer Fernreisen an, der mit Orca.de nun auch ein umfangreiches Tauchprogramm für besondere Unterwasser-Erlebnisse im Sortiment hat.

Auch Boomerang Reisen ist wieder dabei. Spezialisiert auf maßgeschneiderte Individualreisen in die schönsten und interessantesten Fernreiseziele der Welt, umspannt das Portfolio mittlerweile fast den gesamten Globus: Vom südlichen und östlichen Afrika über den Indischen Ozean nach Australien und Neuseeland, über die Südsee nach Lateinamerika und von den USA und Kanada bis in den Vorderen Orient werden außergewöhnliche, perfekt auf die Kunden abgestimmte Reiseerlebnisse jenseits der ausgetretenen Pfade ausgetüftelt.

Authentische Erlebnisse und unvergessliche Momente können Kleingruppen, Privat- oder Selbstfahrerreisende mit Take off Reisen genießen – auf Traumreisen weltweit. Eine ganz neue Linie wird mit Gruppenreisen für junge Leute von 25 bis 39 Jahren kreiert.

Nationale Reiseziele

Wen es nicht in die große Ferne zieht, der findet in der Maimarkthalle zahlreiche Angebote in der näheren und weiteren Umgebung. Deutschland ist ja zum Glück sehr abwechslungsreich, und die Reise kann eigentlich direkt vor der Haustür anfangen, nachdem man seine eigenen vier Wände mithilfe der Infos des Polizeipräsidiums Mannheim einbruchssicher gemacht hat.

Im Süden Mannheims liegt der Schwarzwald mit seinen kulinarischen und Naturerlebnissen, auf dem Weg dorthin wird 2019 die BUGA Heilbronn locken. Landschaft pur erlebt man aber auch im Westen mit dem charmanten Saarland, das diesmal mit den Neuausstellern Parkhotel Weiskirchen (einem Vier-Sterne Superior Wellness- & Tagungshotel mitten im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Luxemburg) und dem Städtenetz Quattropole (Luxemburg, Metz, Saarbrücken, Trier) punktet.

Noch näher dran ist das Angebot der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz – mit gleich vier Unesco- Welterbestätten, Altertümern von Kelten und Römern, Weinbergen und bedeutenden Museen. Ergänzt wird die rheinland-pfälzische Palette beispielsweise mit Zielen wie der Kurstadt Bad Kreuznach oder dem Kondelwald in der Mosel-eifel. imp

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.01.2019