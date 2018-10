„Durch Kochen Genuss am Leben“

„Durch Kochen und leckeres Essen, Genuss am Leben“ lautet die Philosophie, die man in der Kochschule im Soho Hotel Landau verfolgt. „Bei uns steht im Mittelpunkt, gemeinsam mit anderen Menschen etwas zu erleben, sich auszutauschen und einfach nur Spaß zu haben mit Lerneffekt“, sagt Matthias Goldberg, der die Kochschule leitet.

Kochlaien wie auch fortgeschrittene Feinschmecker sind eingeladen, ihre Kochkünste in Goldbergs Kochschule im Soho durch die angebotenen Kurse zu verfeinern und ihr Wissen zu erweitern oder zu vertiefen. Die Auswahl der richtigen Zutaten, das Gespür für das Zusammenspiel der Aromen und das erzeugen kulinarischer Höhepunkte – für all das wollen die Goldbergs, Matthias, Maximilian und Ben, die Teilnehmer der Kochkurse begeistern. In der Kochschule arbeitet man mit zahlreichen Kooperationspartnern – überwiegend aus der Region – zusammen. In der Kochschule im Soho Hotel werden Genuss, Handwerk und Tradition des guten Geschmacks vereint.

Je nach Themenkochkurs stehen die Profis an der Seite der Kochbegeisterten und begleiten sie bei der Herstellung der wunderbaren Menüs. Dabei werden den Teilnehmern die Grundlagen des Kochens nähergebracht und sie können ihre Vorkenntnisse erweitern. Zudem wagen sie sich während der Themenkochkurse auch an Außergewöhnliches, woran sie sich alleine Zuhause nicht trauen würden. Und wie die Philosophie der Kochschule bereits sagt: Hier kommen Menschen zusammen, um durch gemeinsames Kochen Genusshöhepunkte zu genießen.

Die neuen Kochkurs-Termine für das Frühjahr 2019 stehen bereits fest. Diese sind auf der Homepage www.soho-landau.de detailliert beschrieben undInteressierte können ihren favorisierten Kurs direkt über die Seite buchen. red/pr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018