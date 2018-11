Neben dem ersten Glühwein des Jahres, den die Besucher des Glühweinspaziergangs am Samstag, 17. November, genießen können, gibt es auch ein buntes Programm aus Musik, Kleinkunst und mehr. Auf die einzelnen Stände verteilt, können die Gäste aus unterschiedlichen Möglichkeiten wählen, den Tag und den Abend zu verbringen.

Die Egerländer Blasmusikanten, die auf der Vogelstang sehr bekannt sind, werden auch in diesem Jahr die Veranstaltung eröffnen. Sie heizen den Besuchern um 16.15 Uhr am Stand der Aktion Sorgentopf ein.

Alleinunterhalter Theo Buchholz begeistert in gewohnter Art und Weise das Publikum mit Songs von legendären Showgrößen wie Frank Sinatra und Elvis bis hin zu aktuellen Hits von DJ Ötzi und Andreas Gabalier. Unterhaltsam, vielseitig und beeindruckend singt er in sechs Sprachen sowie zahlreichen Dialekten. Theo Buchholz ist ab 17 Uhr am Stand der Aktion Sorgentopf zu hören.

Das Showteam Allegra bietet spektakuläre, magische und romantische Feuershows für Anlässe wie Geburtstage, Hochzeiten, Vereins- oder Firmenfeiern. Die Künstler arbeiten mit speziellem ruß- und geruchsneutralem Brennmaterial und haben eine eigene Musikanlage. Allegra treten um 17.30, 18.30 und 19.30 Uhr am Stand der Aktion Sorgentopf auf. Um 20.30 Uhr unterstützt dort Feuerkünstler Dominik Baumann das Showteam Allegra. Baumann jongliert mit dem Feuer und hat sich auch in diesem Jahr wieder bereit erklärt, mit seinen Feuerinszenierungen zu verzaubern. Alleine ist er zudem um 18 Uhr am Stand der HC Mannheim-Vogelstang, um 19 Uhr beim SSV Vogelstang und um 20 Uhr bei der SpVgg Wallstadt zu sehen. imp

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018