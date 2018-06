Ein Fest für den Gaumen

Anzeige

Selbstgemachte Paella bereiten die Inhaber von GRES SpanienFliesen zu. Die frische Paella mit extra eingeflogenen spanischen Zutaten bringt einen Hauch von Sommerurlaub auf das Stadtteilfest.

„Inklusion im Sport“ hat sich dem gemeinsamen Sporttreiben von Menschen mit und ohne Behinderung verschrieben. Der in Neuhermsheim ansässige Verein nimmt das erste Mal am Stadtteilfest teil und erwartet die Besucher mit allerhand Leckerem wie einer Auswahl an Draft Beer Sorten und Biermischgetränken sowie Pulled Pork Burgern und einem vegetarischen Angebot.

Kaffee und Cocktails

Avendie mobil bietet für die am Gerd-Dehof-Platz wohnenden Senioren ein nahegelegenes Kaffee- und Kuchenangebot, das natürlich auch für alle anderen Besuchern gedacht ist.

Bei der Zubereitung mit Vorfreude zuschauen können Besucher am Cocktailstand vom Thomashaus – oder besser der EPMA (Evangelische Pflegedienste Mannheim gGmbH). Hier wird mit und ohne Alkohol gezaubert.

Infostände

Neben dem Verkauf von Speis und Trank hat das Fest auch aktive Angebote: Eine besondere Form, seine Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen, erwartet die Besucher beim Leitergolf am Stand der VR Bank. Hier kann im Wettbewerb oder einfach nur mal so die Treffsicherheit ausprobiert werden. Zudem bietet die VR Bank allerlei Informationen rund um ihr Angebot.

Wissenswertes zum Thema Einbruchschutz erfahren Besucher am Infostand der Jugendverkehrsschule Mannheim. Ausführliche Tipps und Ratschläge gegen Einbrüche gibt Michael Christoph von der Polizei in einem Interview am Abend auf der Bühne. red/miz

