Ein Ort, an dem Trauer Halt findet

Mit Kreativität und Fantasie gestalten

Bei der zukünftigen Entwicklung der Friedhöfe wird mehr Kreativität und Fantasie nötig sein, als dies derzeit praktiziert wird. Den Menschen kommt es heute darauf an, neue Formen der Trauerbewältigung praktizieren zu können. „Unsere Friedhöfe müssen individueller und bunter werden!“, so die Überzeugung von Bestatter Andreas Dieckmann. In jedem Fall kommt es darauf an, dass Bestatter im Rahmen einer Bestattungsvorsorge schon zu Lebzeiten oder im Todesfall die Angehörigen so begleiten und beraten, dass diese zu eigenverantwortlichen qualifizierten Entscheidungen finden.

Positive Spiegelbilder der Gesellschaft

Friedhöfe können so positive Spiegelbilder der Gesellschaft werden. Sie dokumentieren, wie die Gesellschaft im 21. Jahrhundert den Tod, den Umgang mit dem Sterben und allen damit verbundenen Fragen versteht. In versöhnter Verschiedenheit könnten dann auf den Friedhöfen unterschiedliche Grabfelder zu finden sein, die Christen genauso beherbergen wie Menschen ohne eine religiöse Bindung. BDB

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.03.2018