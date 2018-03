Ein Plus an Helligkeit für die Raumatmosphäre

Anzeige

Tageslicht trägt entscheidend zur Raumatmosphäre und einem Gefühl der Wohnlichkeit bei – gerade in den urigen Räumen unter dem Dach. Wer ein Plus an Helligkeit mit einem spürbaren Raumgewinn verbinden will, kann jetzt eine Dachfensterkombination mit einer extragroßen Öffnung einplanen. Die Lösung ist für den Neubau ebenso geeignet wie für einen späteren Dachausbau oder eine Modernisierung. Auf diese Weise lassen sich die Vorteile großer Dachfenster mit denen einer Gaube verbinden. Das Resultat ist ein Panorama-Ausblick, der fast wie ein Wintergarten anmutet.

Die neue Lichtlösung für Neubau, Ausbau oder Sanierung eignet sich für Dachneigungen von 35 bis 55 Grad und ist als Vierer- oder Sechser-Kombination im Komplettpaket mit Schwingfenstern im oberen und Klapp-Schwing-Fenstern im unteren Bereich sowie mit allen benötigten Bauteilen erhältlich. Modernisierer und Bauherren können die Dachfenster-Kombination aber auch individuell mit anderen Produkten kombinieren.

Energieeffizient

Serienmäßig werden die Dachfenster mit einer energieeffizienten Thermoverglasung angeboten, so dass im Winter die Wärmeverluste minimiert werden. Bei der Ausführung kann man zwischen Kunststoff, Kiefer natur oder weiß lackiert wählen. Sorgen vor einer allzu großen Sonneneinstrahlung im Sommer angesichts der großflächigen Verglasung muss niemand haben. Die Dachfenster können sowohl mit außen liegenden Hitzeschutz-Markisen als auch mit innen liegenden Sonnenschutz-Produkten ausgerüstet werden, ein ganzjährig angenehmes Raumklima ist somit gewährleistet. djd