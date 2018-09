Ein Trio für Feinschmecker

Spätestens Anfang September lässt sich die Erkenntnis nicht mehr verdrängen: Der Sommer geht seinem Ende entgegen. Die Tage werden wieder spürbar kürzer, die Nächte deutlich kühler, und die Blätter der Bäume nehmen bereits eine herbstlich bunte Färbung an.

Doch kein Grund, Trübsal zu blasen. Denn nicht nur die wärmste Zeit des Jahres hat viel zu bieten; gerade im Herbst zeigt sich die Natur von einer besonders farbenprächtigen und ansprechenden Seite. Vor allem in den Weinbauregionen beginnt nun die Hochsaison: Gemütliche Weinfeste laden zum Verweilen, und sowohl die Früchte als auch der Saft der Reben warten jetzt auf Genießer.

Zwischen Pfalz und Bergstraße gelegen, kommen die Bewohner Mannheims und der Region besonders leicht in den Genuss dieser herbstlichen Köstlichkeiten. Besonders gut korrespondieren Weine und Trauben mit hochwertigen Käsespezialitäten, die auf den Mannheimer Wochenmärkten zu finden sind.

Damit Käse und Wein harmonieren und die feinen Aromen des Getränks nicht überdeckt werden, empfiehlt es sich, auf Fettanteil und Reifegrad des Milchproduktes zu achten. Bei Käsearomen wird zwischen salzigen, sauren, würzigen oder süßen Komponenten unterschieden.

Allgemein gilt: milder, fetthaltiger Käse passt sehr gut zu einem ähnlich milden, leicht „öligen“ Wein. Zu einem säurehaltigen Käse wird ein süßer, alkoholreicher Wein empfohlen, da dieser einen Kontrapunkt im Gaumen setzt. Sehr salzige Käsesorten schmecken zu Weinen mit kräftiger Säure ebenso wie zu edelsüßen Tropfen. Je härter ein Käse, desto gerbstoffreicher kann der Rebensaft sein, der dazu gereicht wird. Zudem gilt: Wein und Käse aus derselben Region harmonieren meist gut.

Allen Orientierungshilfen zum Trotz ist natürlich der eigene Geschmack das wichtigste Auswahlkriterium und die Frage, ob man eher Ähnlichkeiten oder Kontraste im Geschmack bevorzugt. Am Ende gilt: Der beste Wein zum Käse ist der, der einem am besten dazu schmeckt – die Mannheimer Markthändler sind gerne behilflich, um in der Vielzahl an leckeren Käsesorten den richtigen Begleiter zum Wein herauszusuchen. imp

