Ein Vierteljahrhundert im Einsatz

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Foto-Fachgeschäftes Herd im Einkaufszentrum Mannheim-Vogelstang wurde 1993 von Anneliese Herd eine große Benefiz-Tombola mit Haupt- und Trostpreisen veranstaltet, deren kompletter Erlös der an diesen Tage ins Leben gerufenen Aktion Sorgentopf zugutegekommen ist. Dies war die Geburtsstunde des heutigen Vereins Aktion Sorgentopf.

Ziel des Vereins war es von Anfang an, unverschuldet in Not geratenen Bürgern, Familien, Vereinen und Institutionen – ausschließlich im Stadtteil Mannheim-Vogelstang – schnell und unbürokratisch Hilfe und Unterstützung zu leisten.

In den ersten Jahren bis 1999 wurde die „Aktion Sorgentopf“ in der Interessensgemeinschaft der Geschäftsleute Einkaufszentrum Mannheim-Vogelstang geführt und durch zahlreiche Aktivitäten wie Weihnachstbaumaktion, Blumenverkauf, Oktoberfest, Benefiz-Tombola und mehr im Einkaufszentrum vielfältig unterstützt. In diesem Jahr wurde Aktion Sorgentopf auch erstmalig ins Vereinsregister eingetragen.