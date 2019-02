Eine gute Entscheidung

Die perfekte Wahl – der Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 54 der Firma HAIX aus Bayern bietet besten Schutz, höchsten Komfort und sportliche Optik im Workwear-Bereich: Der Schuh erfüllt alle Anforderungen der Sicherheitsklasse drei. Er ist wasserdicht, durchtritthemmend und besitzt eine Schutzkappe. Diese ist nach der Anatomie des Vorderfußes geformt, besteht aus dem ultraleichten, faserverstärkten Kunststoff Composite und schützt die Füße zuverlässig vor Verletzungen durch herabfallende Gegenstände und Stoßverletzungen. Das Modell wird außerdem aus besonders dickem Waterproof-Leder gefertigt, ein Bullenleder, das eine Stärke von mindestens zwei Millimetern aufweist und den Schuh extrem robust macht.

Fester Stand beugt Unfällen vor

Die Sohle des Black Eagle Safety 54 ist modern, leicht und sportlich gestaltet. Sie ist rutschhemmend, wodurch Unfällen vorgebeugt wird. Ihr Profil ist hoch abriebfest und sorgt für ein angenehmes Laufgefühl. Zudem ist sie öl- und benzinbeständig und isolierend auch bei kalten Temperaturen. Die metallische Sohleneinlage ist leicht und flexibel und schützt den Fuß vor Nägeln, Scherben oder anderen spitzen Gegenständen.

Dank der dreilagigen Gore-Tex-Membran ist der Schuh wetterfest. Sie sorgt für eine besonders hohe Atmungsaktivität: Von außen können keinerlei Flüssigkeiten eindringen, die Feuchtigkeit im Schuh kann hingegen ganz einfach nach außen entweichen. Auch an langen Arbeitstagen kommt der Fuß dadurch nicht ins Schwitzen.

Die komfortable Einlegesohle saugt zusätzlich gezielt Nässe auf. Sie ist dämpfend und antibakteriell, so dass sich der Fuß auch an langen Arbeitstagen zu jeder Zeit wohl fühlt. Die Einlegesohle ist in drei verschiedenen Größen von schmal bis breit erhältlich, wodurch der Schuh perfekt an den Fuß angepasst werden kann. Der Black EagleSafety 54 ist in einer low- und in einer mid-Variante erhältlich.

Überzeugen kann man sich selbst bei einem Besuch des HAIX Store in Hockenheim. Eine große Auswahl und eine kompetente Beratung erwarten Interessierte im Gewerbegebiet Talhaus. red/pr

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 26.02.2019