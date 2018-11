Eine Hommage an einen ganz Großen der Musikwelt: Als die Nachricht die Runde machte, dass Prince nicht mehr unter uns weilt, saß der Schock bei seinen Fans tief. Auch der Mannheimer Gitarrist und Sänger Stephan Ullmann konnte nicht glauben, was er da las. Sein Idol war gegangen.

Viele wussten, wie sehr der kleine Mann aus Minneapolis den angehenden Musiker Ullmann mit seiner Bühnenpräsenz, seinem unverfrorenen Gitarrenspiel und seinem Händchen für Songs, die ins Ohr gehen, beeinflusst hat. So erreichten Ullmann sogar Kondolenzschreiben und Beileidsbekundungen, verbunden mit der Aussage, dass wenn einer einmal das Werk auf die Bühne bringen könnte, dann wäre es ja er ...

Lange hat sich Ullmann mit der Idee befasst, bis das Capitol in Mannheim anbot, eine solche Tribute-Show mit ihm zu veranstalten: „A Night with-out ...“ bringt eine fantastische Band auf die Bühne: Ralf Gustke (Drums), Alvin Mills (Bass), Markus Zimmermann und Sevan Gökuglu (Keys), Angela Frontera (Perc) und Michelle Labonte (Sax), als Sänger stehen neben Stephan Ullmann noch Kolinda Brozovic und der Stuttgarter Charles Simmons am Mikro.

Mit großer Präzision und Leidenschaft lassen diese Vollblutmusiker die Songs von Prince quer durch die Jahrzehnte im neuen Glanz erstrahlen. red

