Einfach mal verweilen

Nicht nur die Einzelhändler und Gastronomen erwarten die Kerwebesucher in Seckenheim mit ihrem vielseitigen Angebot. Auch einige andere Ereignisse laden die Besucher im Stadtteil zum Verweilen ein.

Historischer Rundgang

Es ist auch schon Tradition, dass der Verein „Heimatmuseum“ einen geschichtlichen Rundgang durch das historische Seckenheim anbietet. Diesmal hat sich dazu das Mitglied von Heimatmuseum und Historischem Verein, Wilhelm Stamm, bereit erklärt. Wer Interesse hat, kommt zum Treffpunkt ans Rathaus, dort geht es um 14 Uhr los, die Teilnahme ist kostenfrei.

Traditionelles Schlachtfest

Am Kerwemontag, 22. Oktober, lockt das traditionelle Schlachtfest der TSG wieder mehrere hundert Gäste in den Schlosssaal. Von 11 bis 14 Uhr steht die beliebte Schlachtplatte auf der Karte. Die Zubereitung erfolgt durch das bewährte TSG-Serviceteam. Kaffee und Kuchen sowie Getränke gibt es natürlich auch. Es empfiehlt sich wegen der großen Nachfrage frühzeitig zur TSG ins Schloss zu kommen.

Das Ende der Schlumbl naht am Kerwedienstag

Am Kerwedienstag, 23. Oktober, steht ab 19 Uhr das Ende der Schlumbl am Kapellenplatz auf dem Programm. Am Wasserturm wird sich nach einem kleinen Trauerumzug mit den Heddesheimer „Zahlekrachern“, dem DRK und der Freiwilligen Feuerwehr Seckenheim, Start um 19 Uhr am Wasserturm, das Kerwesymbol in Rauch auflösen. hat

