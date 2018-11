Einkaufen in der City

Ludwigshafen.Shoppen, bummeln, Freunde treffen: Die Metropolregion Rhein-Neckar trifft sich zum verkaufsoffenen Sonntag am 4. November von 13 bis 18 Uhr im Ludwigshafener Stadtzentrum.

Auch wenn der Sommer scheinbar unendlich währte, stehen jetzt die Zeichen in den Einkaufscentern und in den Einkaufsstraßen der Innenstadt deutlich auf Herbst.

Alles für Herbst- und Winter

In der Rhein-Galerie zeigen Jack Wolfskin, Hollister, Zara, Desigual, Hunkemöller und viele weitere Markenshops die neuesten Trends bei Herbst- und Wintermode sowie Accessoires. In 120 Shops finden die Besucher alles was man für die kalte Jahreszeit braucht.

Im Rathaus-Center gibt es bei TK Maxx Designermode-Schnäppchen, bei Toys’R’Us Spielsachen für unter den Weihnachtsbaum und bei Douglas den passenden Duft für Damen und Herren zum Fest. Und in 60 weiteren Shops wird man sicherlich auch auf der Suche nach einem Präsent für das nahende Weihnachtsfest fündig.

In der Innenstadt verstehen sich die TOPinLU-Geschäfte als erste Adresse. Für den Wanderausflug in den Pfälzer- oder Odenwald aber auch für den Winterurlaub im Hochgebirge wird man beim Einkauf von Berg- und Wanderschuhen bei Schuh-Keller professionell beraten. Juwelier Räth hat Schmuck und Uhren für das nicht mehr ferne Weihnachtsfest im Angebot. Bei Schad Pelz & Leder finden die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags neben Lederjacken auch modische Accessoires, Tücher, Schals und Lederwaren.

Nach dem entspannten Einkaufsbummel lässt sich die Shopping-Tour bestens abschließen in einem der Restaurants oder Bistros in der Ludwigshafener Innenstadt und am Rhein. Die Geschäfte in der City sind am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. red/LUKOM

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.11.2018