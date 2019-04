Einkaufs-Termin mit Tradition

Für Kunden wie Einzelhändler ist ganz klar: Wenn in Speyer Frühjahrsmesse ist, findet auch der erste Verkaufsoffene Sonntag des Jahres in der Innenstadt statt. In diesem Jahr fällt dieser traditionelle Einkaufs-Termin auf den 7. April. Von 13 bis 18 Uhr haben die vielfältigen Geschäfte geöffnet und erwarten die Besucher aus Nah und Fern mit frühlingshafter Ware.

Feuerwerk am Abend

Schlendern, schauen, shoppen – in Speyer ist das das pure Vergnügen. Lässt sich doch der Einkaufsbummel von 13 bis 18 Uhr aufs Angenehmste mit einem Besuch auf der Speyerer Frühjahrsmesse mit Feuerwerk verbinden. Gegen 21 Uhr wird schließlich am Sonntag das Feuerwerk in den Stadtfarben Rot und Weiß gezündet.

Speyer gilt als Stadt der kurzen Wege. Das schätzen nicht nur die Speyerer selbst, auch Besucher aus der Umgebung kommen gerne hierher, um einzukaufen und den Frühling zu genießen. Egel, ob man seinen Kleiderschrank um einige Stücke aus den aktuellen Frühjahrs-Kollektionen bereichern will, man liebevolle Dekoration für den Ostertisch sucht oder sich einfach von den Angeboten der Einzelhändler inspirieren lassen möchte, zwischen ruhigen Gassen, belebten Plätzen und Promenaden ist sicherlich für jeden etwas geboten. Und auch kulinarisch wird in der Domstadt bestimmt fast kein Wunsch offen bleiben. Vom ersten Eis des Jahres bis hin zu köstlichen Spargeln kann man seine Geschmacks-knospen in den Cafés und Restaurants verwöhnen lassen und eine kleine Pause vom Bummeln genießen.

Unzählige Boutiquen, abwechslungsreiche Mode- und Warenhäuser, gastronomische Angebote und ganz viel Kultur und Geschichte sind die vielen Gründe, warum zahlreiche Menschen sich so gerne in der Speyerer Innenstadt aufhalten und die Zeit dort genießen.

Postgalerie bietet Aktionen für Groß und Klein

Am Sonntag, 7. April, ist übrigens auch die Postgalerie beim Verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr mit von der Partie. Neben dem vielseitigen Angebot wird dort zu diesem Anlass auch ein großzügiges Unterhaltungsprogramm geboten. So gibt es zum Beispiel Kinderschminken und eine Kreativstation für Kinder, bei der verschiedene Bastelideen zu Ostern realisiert werden können. Zudem gibt es eine Glücksrad-Aktion mit tollen Gewinnen aus den Geschäften in der Postgalerie. red

