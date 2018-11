Einkaufsfreuden im Ried

Es ist paradox: Schon im Spätsommer finden Schokonikolaus, Lebkuchen und Co. den Weg in die Supermarktregale. Zugleich geraten immer mehr Menschen in Stress, weil die Weihnachtstage scheinbar unverhofft vor der Tür stehen und längst nicht alle Geschenke besorgt sind. Ein bewährtes Mittel gegen die alle Jahre wieder aufkommende Hektik: bereits lange vor den Festtagen die Gaben für die Lieben kaufen.

In der Metropolregion Rhein-Neckar bietet sich dafür eine gute Gelegenheit an Allerheiligen. Denn während sich die baden-württembergischen und rheinland-pfälzischen Nachbarn im Dreiländereck am 1. November über einen gesetzlichen Feiertag freuen, sind in den nahen Gemeinden in Südhessen die Geschäfte regulär geöffnet.

Die Einzelhändler in den Riedgemeinden sind bereits auf die zahlreichen Einkaufsgäste eingestellt und nutzen die Gelegenheit, die Branchenvielfalt vor Ort im besten Licht zu zeigen. Autohäuser, Optiker, Modegeschäfte oder Schreibwarenläden bieten an Allerheiligen zahlreiche Sonderangebote und Aktionen sowie ausgeweitete Öffnungszeiten.

Und so können sich so manche Besucher nach der ausgiebigen Shopping-Tour in Lampertheim, Biblis, Bürstadt oder Viernheim nicht nur über ein neues Auto, schicke neue Kleidung oder einen schmucken Einrichtungsgegenstand für die Wohnung freuen, sondern vielleicht auch schon die ein oder andere Besorgung für das Weihnachtsfest deutlich früher als sonst als erledigt betrachten. imp

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 31.10.2018