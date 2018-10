Einzelhändler locken mit speziellen Angeboten

Am Kerwesonntag, 21. Oktober, sind zahlreiche Seckenheimer Geschäfte entlang der Offenburger, der Kloppenheimer, der Zähringer, der Seckenheimer Hauptstraße und an der Badenweiler Straße für Shoppingfreunde geöffnet. Es werden von 13 bis 18 Uhr wieder viele Menschen nach Seckenheim kommen, um sich das vielfältige Angebot nicht entgehen lassen. Auch die örtliche Vereine, die das Angebot der Geschäfte mit Speis und Trank sowie Aktivitäten ergänzen, tragen zu einer schönen Resonanz bei.

Über Kerwemeile flanieren

Schon um 11 Uhr ist an vielen Stellen und in den Lokalen einiges los. Nachdem man sich gestärkt hat, kann man von 13 bis 18 Uhr auf der Kerwemeile flanieren. Ein Kerwebummel lohnt sich auf jeden Fall und ein Blick in die Geschäfte offenbart viele Schnäppchen, Kostproben und Aktionen. Tatsächlich ist in Seckenheim ein vielfältiges Angebot vorhanden und der Stadtteil im Osten Mannheims hat viel zu bieten.

Ob Fotograf, Heimwerkerbedarf, Haushaltswaren, modische Bekleidung, Radio- und TV-Artikel, Matratzen, Drogerieartikel, DVDs, Elektroartikel, Bäcker, Metzger, Möbel, Finanzdienste, Geschenkartikel, Holzschnitzereien, Brillen, Raumausstattung, Wohnaccessoires, Optik, Fahrräder, Kunstschmiede, Secondhand-Waren, Uhren, Schmuck, Sportbekleidung, Schuhe, Feinkost wie köstlicher frischer Käse oder Immobilien, all das und viel mehr ist dort geboten. Die Geschäfte halten ihre Türen bis 18 Uhr offen und heißen ihre Kerwegäste mit einem Gläschen Sekt oder Saft, einer Brezel, Sonderpreisen, Aktionen und Schnäppchen willkommen. Für die Kinder gibt es nicht nur auf dem Schlossplatz etwas zu erleben. So macht die Kerwe der gesamten Familie richtig Spaß. hat

