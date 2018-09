Einzigartiger Mix voller Energie

Chris Kessler. © next wave

Coole Grooves und Party live – Das verspricht der Auftritt von Next Wave am Sonntag ab 19 Uhr im Bischofshof. Der Name der Band steht als Synonym für Rock- und Popmusik, energetisch und virtuos von der Band auf der Bühne gefeiert. Tanzbare Songs von der ersten bis zur letzten Nummer, die im unvergleichlichen Sound der Formation das Publikum anheizen.

Next Wave interpretiert aktuelle und bekannte Songs, unter anderem von Pink, Melissa Etheridge, Bruno Mars, Joss Stone bis hin zu Guano Apes und Skunk Anansie, in ihrem einzigartigen Mix aus kraftvollem, teilweise mehrstimmigem Gesang rund um Powerfrau Chris Kessler, mit druckvollem Drum-and-Bass von Ulrich Kühlwetter und Volker Hallstein, kongenialen Gitarrenriffs von Nico Hallstein und den einzigartigen und markanten Saxophonstyles von Luis Jäger.

Die Musiker vereinen jahrelange Banderfahrung aus verschiedenen Combos, mit denen unter anderem mehrfache Finalteilnahmen beim deutschen Rock-und-Pop-Preis und die Auszeichnung als Hessens beste Coverband erwirkt wurden. Diese explosive Mischung aus Erfahrung und Spielwitz haucht dem Songmaterial eine verblüffende und überraschende neue Präsenz ein, die man gehört und erlebt haben muss.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.09.2018