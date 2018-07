Anzeige

Zu einem entspannten Shoppingtag gehört auch eine entspannte Anreise, doch „die Parksituation in Ladenburg ist nach wie vor schwierig. In der Innenstadt herrscht ein Bedarf an Parkplätzen, daher würden wir Händler uns freuen, wenn die Stadt etwas dagegen unternimmt“, so Renate Henseler-Sohn, Vizevorsitzende des BdS. Eine Übersicht der Parkmöglichkeiten ist unter www.ladenburg.de zu finden. Wer eher die Anreise mit Bus und Bahn bevorzugt, kann sich über das regionale Nahverkehrsangebot des VRN unter www.vrn.de informieren. Vor Ort heißt es dann „Shoppen und Genießen“.