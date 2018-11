Entspannung pur

Ladenburg.Der Alltag ist oft durch Stress und Hektik geprägt. Daher ist es wichtig, sich ab und zu eine Auszeit zu nehmen und seinem Körper etwas Entspannung zu gönnen. Auszeit Kosmetik, das Kosmetikstudio in der Hauptstraße 60, bietet Behandlungsprogramme für unterschiedliche Hautbedürfnisse an. „Es ist unser Bestreben, einen regen Kontakt zu unseren Kunden zu pflegen, um dadurch das Bestmögliche für ihren Körper und ihre Haut zu tun“, so Inhaberin Alina Groeger. Um diesem Bestreben gerecht zu werden, wird viel Wert auf Individualität gelegt, um so die perfekte Behandlung für jeden einzelnen Kunden zu finden.

Neben vielfältigen Kosmetikbehandlungen können Groeger und ihre Mitarbeiterinnen ihren Kunden auch einen strahlenden Ausdruck durch ein Permanent-Make-up verleihen. Fruchtsäurebehandlungen sorgen für ein ebenmäßiges Hautbild, und auch mit dem Micro Needling kann sichtbare und lang anhaltende Verjüngung des Hautbilds mittels Vital- und Ant-Aging-Wirkstoffen erzeugt werden. Heimpflegeprodukte unterstützen dabei die Behandlung, um ein bestmögliches Ergebnis zu erreichen.

Ein besonderes Angebot bietet das Team von Auszeit Kosmetik mit der Oberlidstraffung ohne OP – einer Alternative zur hautstraffenden Chirurgie. Bei dieser Plasmalicht-Behandlung wird ein Accor-Pen eingesetzt, um Lippenfältchen und beispielsweise Zornesfalten ohne direkten Hautkontakt zu entfernen. imp/pr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018