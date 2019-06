Eröffnung einer weiteren Filiale

In Einhausen hat in der Waldstraße 54 bis 56 ein neuer Lebensmittelmarkt seine Pforten geöffnet. „Wir betreiben bereits längere Zeit den Markt in Einhausen, Waldstraße 48. Nun hat sich ergeben, dass wir dass Autohaus Welsch kaufen konnten und somit einen großzügigeren Markt der neuesten Generation bieten können“, berichtet Inhaber Willi Knupfer, der das Geschäft nach den neuesten Erkenntnissen hinsichtlich Ausstattung und Einrichtung hat bauen lassen.

Neben Artikeln des täglichen Bedarfs ergänzen Drogerieprodukte und eine gut sortierte Frischetheke mit Obst und Gemüse das Angebot. Der familiengeführte Markt hat Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr geöffnet.

An den Markt angeschlossen, hat auch eine Backparadies Hug-Filale eröffnet. Das familiengeführte Unternehmen ist seit 60 Jahren in Lampertheim vertreten und verkauft frische, selbst gebackene Produkte.

Neben monatlich wechselnden Angeboten bietet die Bäckerei auch eine einladende Frühstückskarte. imp

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.06.2019