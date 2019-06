Experte in Sachen Holz

Die Wurzeln von Wickert Holzfachhandel in Landau/Pfalz reichen in solider Tradition weit über achtzig Jahre zurück. Seitdem hat sich das Unternehmen zum größten und innovativsten Holzfachhändler in der Südpfalz entwickelt. Kunden sind in erster Linie die Profis des Holzhandwerks, mit denen das Unternehmen Wickert partnerschaftlich verbunden ist. Die Beratung und Betreuung der Privatkunden ist dabei im Laufe der Zeit kontinuierlich ausgebaut worden und wird in Zusammenarbeit mit ihren Profikunden im Rahmen des dreistufigen Vertriebes serviceorientiert betrieben. Mit eigenem Fuhrpark inklusive LKW‘s und Kranfahrzeugen, beliefert das Unternehmen die Werkstattbetriebe und auch direkt an die Baustellen.

Das Gebäude der Firma Wickert Holzfachhandel wurde nach einem Großbrand im vergangenen Jahr wieder völlig neu errichtet. Ganz nach dem Motto: „Größer, Höher, Schöner“ findet der Privat- und auch Gewerbekunde auf einer Ausstellungsfläche von rund 3000 Quadratmetern über zwei Etagen verteilt die aktuellsten Neuheiten an Böden, Türen und Gartenholz. Mit barrierefreiem Zugang und einem Aufzug ausgestattet, bieten die neuen Räumlichkeiten den modernsten Standard. Das breitgefächerte Holzsortiment reicht von Böden und Leisten, Türen und Beschläge, Haustüren, Decken und Wände, Terrasse und Balkon, Gartengestaltung, über Holzbau und ökologische Baustoffe.

Die fachkompetenten Mitarbeiter beraten und begleiten gerne zu den jeweiligen Projekten und Bauvorhaben. Die großen angrenzenden Lagerhallen sind mit Hochregalen ausgestattet. Daher kann man viele der gezeigten Produkte auch gleich mitnehmen. Es werden bei Bedarf Handwerker in den jeweiligen Regionen vermittelt, so dass für jedes geplante Projekt auch der entsprechend fachgerechte Einbau sichergestellt ist.

Unter dem Leitsatz: „Holz. Die Schönheit der Natur“ bietet das Unternehmen eine sehenswerte Ausstellung, die vielfältige Einsatzmöglichkeiten des Werkstoffes Holz zur Wohnraumgestaltung präsentiert und individualisierte Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Parkplätze stehen kostenfrei zur Verfügung.

Weitere aktuelle Informationen gibt es im neugestalteten Internetauftritt unter www.wickert.net. pr

