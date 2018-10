Fabelhaft, einzigartig und unverwechselbar

„So ein Angebot ist einmalig, das gibt es nur in Erpolzheim“ – das ist der Tenor vieler Besucher, die den Martinsmarkt kennen und jedes Jahr begeistert wieder besuchen. Auch in diesem Jahr bietet sich an diesem Samstag und Sonntag (3./4. November) zum 14. Mal die Gelegenheit dazu: In dem zur Fußgängerzone mutierten Dorf bieten nunmehr über 150 Handwerker in den 26 Höfen ihre Produkte an – alle handgearbeitet und aus der Region: Dinge, die eine besondere Wertigkeit haben und echte Unikate sind. Sie sind geradezu eine Aufforderung, dem in der Vorweihnachtszeit üblichen Konsum- und Geschenkestress zu entsagen, sich stattdessen vor Ort ein Bild zu machen und auf dem Martinsmarkt einzukaufen oder zu bestellen.

Natürlich hat der Erpolzheimer Martinsmarkt auch kulinarisch einiges zu bieten – und wer den ÖPNV benutzt, kann das Essen mit dem Genuss des hiesigen Weines abrunden.

Womit ein Thema angerissen ist, an dem sich die Organisatoren lange aufhalten mussten, obwohl sie doch eigentlich schon genug zu tun haben: Wenn da nicht die Baustelle wäre, die an diesem Wochenende eingerichtet wird und die Bahnlinie zwischen Freinsheim und Bad Dürkheim unterbricht – Erpolzheim ist somit vom ÖPNV abgehängt.

An eine Absage des Martinsmarkts verschwendeten die Organisatoren aber keinen Gedanken. Denn die wackeren Mitglieder des Komitees und der Bürgermeister haben einen Busdienst organisiert, der von den Bahnhöfen in Freinsheim und Bad Dürkheim nach Erpolzheim fährt – im Halbstundentakt an beiden Markttagen bis in den Abend – hin und her natürlich. Die Busse sind gut an der grün-weißen Farbe zu erkennen. Dazu ist noch ein Wanderweg von Freinsheim aus eingerichtet, auf dem der Ort in 20 Minuten erreichbar ist. Im Zweifelsfall weist die Kirche die Richtung mitten ins Geschehen.

Für Autofahrer gilt wie im vergangenen Jahr: Anfahrt möglich bis zum Ort, dort und an den Zufahrten sind jeweils Parkplätze ausgewiesen, auch auf den Feldwegen. Einen Geldautomaten im Ort sucht man allerdings vergeblich, insofern ist die Mitnahme von genügend Bargeld angeraten.

Für Kinder ist ein Vergnügungspark aufgebaut mit Karussell, Gutselstand und kleinem Riesenrad.

Des Weiteren finden kleine und große Ereignisse für Auge und Ohr statt. Waldgeister und verwunschene Fabelwesen durchqueren beispielsweise an beiden Tagen auf Stelzen das Dorf und begeistern die Besucher. red

