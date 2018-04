Familie Schall und der Wochenmarkt – Tradition seit mehr als 70 Jahren

Anzeige

Rita Schall aus Schifferstadt ist ein Kind des Mannheimer Wochenmarktes: Seit mittlerweile 34 Jahren verkauft sie dienstags und samstags ihre Ware auf dem Hauptmarkt in der Quadratestadt; doch das bunte Treiben dort kennt sie bereits von Kindesbeinen an, auch manche Kunden sind ihr seit Jahrzehnten vertraut. Denn bereits als kleines Mädchen begleitete sie ihre Mutter, die 50 Jahre lang jede Woche auf dem Mannheimer Marktplatz ihre Ware feilbot, über den Rhein in die Großstadt.

Ihre Ware bezieht Schall mittlerweile von Bauern aus der Region, frische Eier liefert ihr Onkel. Neben Gemüse, Obst und Salaten sind bei ihr auch küchenfertig geschnittenes und portioniertes Suppengemüse sowie Mischungen für Gemüsepfannen zu bekommen. Ihre Mutter baute früher noch selbst an, wobei die ganze Familie eingespannt wurde. „Mein Vater hat bei BASF Schicht gearbeitet und nebenbei den Garten bepflanzt. Und auch wir fünf Kinder mussten stets mithelfen“, erinnert sich Rita Schall. Die eigenen Obstbäume, von denen sie zuletzt noch Kirschen aus eigenem Anbau für den Markt bereitstellen konnte, fielen wie viele andere im Raum Schifferstadt einer Schädlingsplage zum Opfer und mussten gefällt werden. Rita Schall ist gelernte Blumengärtnerin. Doch nach ihrer Lehre entschied sie sich, bei ihrer Mutter ins Geschäft mit einzusteigen. Heute betreibt sie ihren Marktbetrieb weitgehend allein, lediglich an den Verkaufstagen in Mannheim hilft ihre Schwester.

Dass sie ihrer Tochter eine Übernahme des Geschäfts empfehlen würde, bezweifelt die alleinerziehende Mutter jedoch. „Ich denke nicht, dass diese Arbeit langfristig noch eine Zukunft hat. Der Kundenandrang hat doch spürbar nachgelassen“, beschreibt Rita Schall eine Entwicklung, die ihr auch manche Kollegen im Gespräch immer wieder bestätigen. Für sie selbst ist ein Leben ohne Markt jedoch kaum mehr vorstellbar – auch wenn das Wetter manchmal eine Herausforderung sei: „Viele Leute denken ja, wir Händler frieren nicht – von wegen“, bekennt sie lachend. imp