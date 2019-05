Farbenfrohes Festival

Bereits zum 14. Mal feiert Ludwigshafen das Japan-Festival Hanami. Angelehnt an die Tradition des japanischen Kirschblütenfestes findet die „Hanami – Con meets festival“ in diesem Jahr am Wochenende des 4. und 5. Mai statt – passend zum verkaufsoffenen Sonntag. Tausende Fans fernöstlicher Kultur sowie der japanischen Comicwelten von Manga und Anime treffen sich im Ludwigshafener Pfalzbau.

Das Festival verknüpft Aspekte einer Convention und eines japanischen Volksfestes. Dieser Programm-Mix erfreut sich stetig wachsender Besucherzahlen aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland. Neben traditionellen Aspekten prägt insbesondere die bunte Welt der Moderne die Ludwigshafener Hanami.

Bis in kleinste Details nach der Vorlage japanischer Mangahelden verkleidete Cosplayer präsentieren sich in ihren fantasievollen Kostümierungen. Als Foto-Shooting-Location stellt dazu die benachbarte Stadtbibliothek ihre modernen Räumlichkeiten am Samstag von 15 bis 18 Uhr zur Verfügung (Einlass nur bis 16 Uhr möglich). Besonderer Höhepunkt ist der Wettbewerb zum Ludwigshafener Cosplaymeister. Ein den japanischen Originalen nachempfundenes Maid Café sorgt im Gläsernen Foyer des Pfalzbau für das leibliche Wohl.

Vollkommen kostenfrei ist der Zugang zum japanischen Markt auf dem Theaterplatz. An den Ständen von Händlern, Verlagen und Gastronomiebetrieben sowie an Spielbuden und in einer Kampfarena erhalten die Besucher einen vielgestaltigen Eindruck von der Kultur Japans. LUKOM

