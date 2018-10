Feinfühlig und treffend

Wenn man dem Wort „Wandlungsfähigkeit“ ein Gesicht geben würde, dann blickt man mit hoher Wahrscheinlichkeit in die dunklen Augen von Helen Schneider. Kaum einer Künstlerin gelingt es mit solch spielerischer Leichtigkeit, sich immer wieder aufs Neue zu präsentieren. Sei es auf der Bühne, in einer der großen Musicalrollen oder am Mikrofon, wenn sie ihrer Stimme jede auch nur denkbare Nuance entlockt. Mit ihrem neuen Album „Movin’ On“ legt Helen Schneider ein Album vor, in dem man sich wiederfinden kann, um dem Soundtrack des Lebens nachzuspüren. Aber auch eins, bei dem sie Wegbegleiterin ist, indem sie mit ihrer sensiblen und feinfühligen Intonation ihre Positivität weitergibt.

Am Freitag, 16. November, ist die Künstlerin im Mannheimer Capitol zu Gast. red

